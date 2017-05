The xx, pour célébrer l’amour et chasser la peur

Un texte de Philippe Rezzonico

Un sentiment similaire, en fin de compte, à celui qui m’avait traversé l’esprit en entrant au Théâtre Saint-Denis en novembre 2015 (pour King Crimson), quatre jours après le massacre survenu au Bataclan, à Paris. Quand on cible des amateurs de musique de par le monde, impossible de faire abstraction de ça lors du concert qui suit.

Mais, je le répète, deux minutes seulement, car cette soirée sur l’île Sainte-Hélène avait quelque chose de magique. Bien sûr, il y avait de la sécurité. Des policiers étaient en poste à la sortie de la bouche de métro Jean-Drapeau pour accueillir une foule de 3300 personnes. Rien à voir avec les 45 000 festivaliers au quotidien durant Osheaga.

D’ailleurs, les mesures de sécurité étaient les mêmes que lors du festival annuel : un premier arrêt à l’unique point d’entrée du site avec fouille des sacs à main et des bourses – les sacs à dos étaient proscrits, hier – et puis, le cas échant, l’utilisation des détecteurs de métal. Bref, pas de naïveté de la part de quiconque, mais pas de paranoïa non plus.

Une nouvelle configuration

Une fois l’entrée franchie, on constate que le paysage du parc Jean-Drapeau a changé. Le joli bassin d’eau à la droite du large sentier est désormais asséché. Et au lieu de se rendre au fond du parc devant les grandes scènes (Osheaga, Heavy Montréal, île Soniq), on bifurque rapidement à gauche pour accéder à la Plaine de Jeux.

Une scène de taille moyenne a été installée au bas de la grande butte qui se trouve d’habitude à des centaines de mètres des immenses scènes d’Osheaga. C’est comme si on avait réduit le « parterre » de 75 %. On retrouve sur l’emplacement les kiosques de nourriture et d’alcool, les tables de pique-nique et les tapis de gazon synthétiques qui permettent aux spectateurs s’assoir et de s’allonger avec le début du spectacle. Un microsite d’Osheaga, en définitive. Pour être franc, avec le soleil et 23 degrés Celsius à 19 heures, il n’y avait pas de meilleur endroit pour s’offrir un 5 à 7 prolongé.

La jeune foule (vingtaine et trentaine) profitait à plein du moment. Discussions, rigolades et baisers fougueux à profusion étaient au menu. Le printemps dans toute sa splendeur. À 20 heures, alors que les derniers rayons étaient encore bien présents, Kelela s’est pointée sur scène.

L’américaine aux origines éthiopiennes a proposé durant une demi-heure ses chansons R&B à la sauce contemporaine de son « mixtape » Hallucinogen. Avec ses qualités vocales et sa tessiture, la chanteuse sait se faire entendre, d’autant plus que son DJ enveloppe sa voix d’un ensemble de sonorités qui donnent l’impression qu’un orchestre entier l’accompagne. The Message, Gumenasi et Take Me Apart ont fait bonne impression.

Le site de la Plaine des Jeux, au parc Jean-Drapeau Photo : Radio-Canada

De la substance

Trente minutes plus tard, The xx monte sur une scène avec une plateforme surélevée où Jamie xx (Jamie Smith) s’en donne à cœur joie avec toute son instrumentation électronique (notamment, percussions et batterie). Devant lui, la guitariste Romy Madley Croft et le bassiste Oliver Sim partagent le boulot au chant et accaparent l’attention.

Atmosphériques sur la forme, mais avec une propension réelle à faire bouger le bassin, les chansons interprétées par The xx représentent un bel équilibre entre la tête et le cœur. Elles ont de la substance. On peut naturellement adhérer aux propos de Say Something Loving, Lips et Crystalised, cette dernière, quand Croft et Sim jouent face à face, mais on peut aussi trouver son plaisir à la simple écoute de cette musique impeccablement jouée, même si l’enveloppe électro la rend parfois un peu froide.

Croft et Sim compensent largement ce petit handicap par un contact chaleureux avec le public, ce qui n’est pas le cas de tous les groupes anglais, loin de là… Croft se met à nu en disant que Performance est sa chanson préférée et qu’elle prend le risque de l’interpréter seule. On aurait presque entendu voler une mouche dans l’atmosphère chaude de cette soirée d’été avant la lettre. Intense prestation.

Pour sa part, Sim a dédié Dangerous aux célibataires plutôt qu’aux couples... parce qu’il est célibataire. Humour anglais, probablement, dans la mesure que la chanson parle des dangers des relations de couple.

Dangerous a été l’une des interprétations les plus dynamiques de la soirée, ce qui était idéal avant d’offrir Friction, un titre qui aurait pu figurer sur l’album The Age of Consent au milieu des années 1980, tant l’influence des Bronski Beat est criante, ici.

Avec un jeu de lumières efficace rehaussé par quatre colonnes réfléchissantes et rotatives au fond de la scène, The xx a su doser entre chansons à savourer (Islands) et titres taillés sur mesure pour exulter (Infinity, avec sa finale remuante). Et on a senti que le trio veut apparenter la scène avec plus d’énergie qu’à ses débuts. Ce qui était parfait dans le contexte. Et ça se mesurait tant sur scène qu’au parterre. Les remerciements de Croft envers la foule venaient d’une artiste émue.

Le tout a commencé avec une notion d’amour (Say Something Loving) et cela s’est terminé de la même façon avec Angels et sa tirade de « love », tel un motif répétitif.

C’est exactement ce qu’il nous fallait deux jours après Manchester : une magnifique soirée qui nous rappelle les bienfaits de la musique et qu’il faut, plus que jamais, sortir et assister à des concerts, notamment pour emmerder ceux qui croient nous faire peur.