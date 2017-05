Grève de la construction : Québec adoucit le ton

Il s’agit d’un changement de ton pour le gouvernement, qui semblait prêt, dans les premières heures du déclenchement de la grève, à déposer une loi spéciale pour forcer le retour au travail des grévistes.

La ministre Vien a justifié ce changement en avançant que certains secteurs « seraient à un saut de puce de signer un règlement ».

« Ce que j’ai senti, c’est que tout le monde souhaite en arriver à un accord », a-t-elle ajouté.

La ministre a avancé qu’il était préférable d’en venir à une entente rapidement, sans toutefois imposer de date butoir aux parties impliquées.

Elle a donc invité les acteurs à poursuivre le dialogue, mais a prévenu que Québec irait de l’avant avec le dépôt d’une loi spéciale pour forcer le retour au travail si les parties échouaient à trouver un terrain d’entente.

Le message que j'ai voulu livrer c'est qu'il vaut mieux y avoir une entente négociée qu’une loi spéciale. La ministre du Travail, Dominique Vien

« Je vous rappelle qu'une grève comme nous la connaissons aujourd'hui, c'est 45 millions par jour. L'économie du Québec va bien, elle reprend de la vigueur, alors on ne voudrait pas être ralenti par une grève de la construction », a-t-elle souligné.

Dominique Vien a ajouté qu'elle avait recommandé aux parties « d'être très prudentes » et d'éviter de formuler de « grandes attentes » par rapport à la loi spéciale si elle venait à être déposée. « Je ne prendrai pas de commandes pour des éléments à mettre dans la loi spéciale s'il devait y en avoir une », a-t-elle précisé.

L'intervention de la ministre accueillie favorablement

La partie patronale semble être sortie satisfaite de sa rencontre avec la ministre. Le porte-parole de l'Association de la construction du Québec (ACQ), Éric Côté, a lui aussi formulé le désir de parvenir à une entente rapidement, évoquant les coûts d'une grève générale pour la société.

« Notre intention est de poursuivre les discussions de négociation le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. Il a dit croire qu'il était possible de retourner à la table de négociation dès ce soir ou demain matin, mais qu'il fallait d'abord « prendre du recul », le temps d'élaborer le calendrier demandé par la ministre.

Je pense qu'on a une obligation de résultat, de chacun arriver à une entente. Nous sommes condamnés à réussir et on va s'atteler à la tâche. Éric Côté., porte-parole de l'Association de la construction du Québec

Même son de cloche du côté de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

François-William Simard, vice-président de l’Association, soutient qu’il ne faudrait que quelques heures de plus pour mettre fin au conflit.

« Je rappelle que c’est le syndicat qui a quitté la table de négociations ce matin, a-t-il relaté. On a lancé une invitation pour 8 h demain matin, pour que le syndicat puisse être présent parce qu’on pense que dans certains secteurs, incluant le secteur résidentiel qu’on représente, qu’on peut en arriver à une entente. »

La balle est dans le camp des syndicats pour pouvoir reprendre les négociations à partir de demain matin, il n’y a pas de raison pour que la grève générale se poursuive. François-William Simard, vice-président de l'APCHQ

M. Simard a indiqué que le syndicat n'avait pas encore répondu à son invitation. Selon lui, les points de désaccord actuels portent surtout la question salariale.

Il a expliqué que le syndicat demandait initialement 3 à 4 % d’augmentation par année, alors que la partie patronale suggérait 1,6 % d’augmentation par année.

François-William Simard a néanmoins assuré les deux parties ont mis de l’eau dans leur vin depuis, pour tenter de parvenir à un terrain d’entente. C'est pourquoi il a de nouveau pressé le syndicat de revenir à la table des négociations demain, rappelant que la grève coûte cher à la province.

« On peut se dire qu’on va poursuivre la grève pendant des semaines et des semaines, ça serait une situation totalement intolérable pour les [Québécois] », a-t-il soutenu.

Plus de détails suivront.