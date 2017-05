Il y a 40 ans, dans une galaxie lointaine… Star Wars!

40 years ago in theaters not so far, far away.... #StarWars40th pic.twitter.com/6rpMMegQUY — Star Wars (@starwars) 25 mai 2017

À l’époque, le cinéaste de 33 ans lançait son troisième film, après THX 1138 (1971) et American Graffiti (1973). Il ne savait pas que la force, chère à Star Wars, deviendrait un jour une religion officielle dans plusieurs pays.

« Quatre décennies de records, de divertissements d'un nouveau genre à travers les films, la télévision les jeux vidéo, les jouets, les livres et tout le reste de la marque, c'est assez parlant », souligne Shawn Robbins, analyste du site spécialisé BoxOffice.com.

Doté d’un budget de 11 millions de dollars, le premier Star Wars, projeté dans un premier temps dans seulement 32 salles, avait rapporté 1,6 million de dollars lors de son premier week-end.

Son avant-première a eu lieu au célèbre cinéma Chinese Theater de Los Angeles. Star Wars y a été diffusé à guichets fermés cinq fois par jour durant plus d’un an, selon Levi Tinker, le directeur général du cinéma.

La file d'attente pour le film « Star Wars : un nouvel espoir » devant le Chinese Theatre en 1977 Photo : TLC Chinese Theatre

Grâce au bouche-à-oreille, les files d’attente devant les cinémas pour le film, qui raconte l’histoire d’un fils d’agriculteur dont la paternité pose un mystère, se sont allongées.

Il comptait pourtant sur une distribution composée d’acteurs peu connus en Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (Princesse Leia) et Harrison Ford (Han Solo).

En fin de compte, Star Wars : Épisode IV - Un nouvel espoir a engrangé 221,3 millions de dollars aux guichets aux États-Unis. Ce montant a plus que doublé au fil des différentes rééditions de la 20th Century Fox, atteignant 461 millions de dollars.

Une scène de « Star Wars : Épisode VI - Le retour du jedi » Photo : Disney/Lucasfilm

Le succès de Star Wars n’allait pas s’essouffler puisque les deux suites, L'Empire contre-attaque (1980) et Le retour du Jedi (1983), ont récolté plus de 200 millions de dollars chacun aux guichets américains.

Après ce tourbillon, George Lucas allait mettre en pause sa saga pendant 16 ans.

Une deuxième trilogie moins réussie

Le cinéaste et producteur relance la saga en 1999 avec la sortie de l’antépisode La menace fantôme, le premier de la deuxième trilogie.

Ces trois films sont cependant moins accueillis par la critique. Pourtant, La menace fantôme fait l’histoire en récoltant plus d’un milliard de dollars de recettes dans le monde.

La vente à Disney

En 2012, George Lucas vend la série Star Wars à l’empire Disney pour la somme de 4 milliards de dollars. Disney annonce rapidement qu'une nouvelle trilogie verra le jour dans un avenir pas si lointain, en plus de la production de films aux histoires parallèles à la saga.

Une scène de « Star Wars : le réveil de la force » Photo : Disney/Lucasfilm

Depuis, Disney a récolté 3 milliards de dollars avec Star Wars : le réveil de la force et Rogue One : une histoire de Star Wars.

Le total des recettes dans le monde de la saga s’élève donc aujourd’hui à 7,7 milliards de dollars.

Les recettes mondiales des films de Star Wars Star Wars : Épisode IV - Un nouvel espoir

775,4 millions Star Wars : Épisode V - L’Empire contre-attaque

538,4 millions Star Wars : Épisode VI - Le retour du jedi

475,1 millions Star Wars : Épisode I - La menace fantôme

1,027 milliard Star Wars : Épisode II - L’attaque des clones

649,4 millions Star Wars : Épisode III - La revanche des Sith

848,8 millions Star Wars : le réveil de la force

2,068 milliards Rogue One : une histoire de Star Wars

1,056 milliard Source : BoxOfficeMojo.com

Et ce n’est pas fini. Star Wars : les derniers jedi verra le jour en décembre prochain, le film dérivé sur Han Solo en 2018 et l’épisode IX est prévu pour 2019.

Carrie Fisher en princesse Leia Organa dans « Star Wars » Photo : Lucasfilm

De plus, des analystes comme Jeff Bock de la firme Exhibitor Relations croient que le décès soudain de Carrie Fisher en décembre dernier permettrait aux Derniers jedi d’atteindre de nouveaux records aux guichets. Ce phénomène s’était produit pour les films Rapides et dangereux 7 et L’ascension du chevalier noir lors des décès de Paul Walker et d’Heath Ledger respectivement.

En toute logique, Disney devrait donc continuer à produire d’autres films de Star Wars après 2020. « Selon moi il n'y a littéralement aucune fin en vue pour cette franchise », croit Jeff Bock.