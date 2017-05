Après l’attentat de Manchester, Ariana Grande suspend sa tournée

« Nous demandons qu'en ce moment, nous continuions tous de soutenir la ville de Manchester et toutes ces familles touchées par cet acte de violence lâche et insensé. Notre mode de vie a encore une fois été menacé, mais nous surmonterons cela ensemble », a déclaré l'équipe d'Ariana Grande dans un communiqué.

Des journalistes se trouvent près du cordon de police au Manchester Arena Photo : Getty Images/CHRIS J RATCLIFFE

Les concerts qu’elle devait donner à Londres jeudi et vendredi au 02 Arena sont donc annulés, ainsi que ceux d’Anvers en Belgique le 28 mai, de Lodz en Pologne le 31 mai et le 1er juin, de Francfort en Allemagne le 3 juin, et de Zurich en Suisse le 5 juin.

Ariana Grande reprendra donc la route avec un concert à Paris le 7 juin à l’AccorHotels Arena. La tournée Dangerous Woman, du nom de son troisième album, se poursuivra en Europe avant de se déplacer en Amérique latine, en Asie et en Océanie.

La chanteuse, qui serait avec sa famille à Boca Raton en Floride, a été discrète depuis l’attentat survenu lundi. Elle s’était par la suite exprimée sur son compte Twitter avec ces mots : « Brisée. Du fond du cœur, je suis affreusement désolée. Je n’ai pas de mots. »