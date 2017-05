Les hauts et les bas du Canadien Cameron Levins

Un texte de Michel Chabot

Levins, détenteur du record canadien du 10 000 m, éprouve encore de l’inconfort, 10 mois après être passé sous le bistouri.

« J’avais une fracture de stress, un tendon déchiré et des fragments d’os qu’on m’a retirés, explique Levins. C’était assez sévère. »

Le Britanno-Colombien est toujours incapable de dire quand il pourra renouer avec l’action.

« On m’avait dit que la rééducation durerait un an, précise Levins. Je me sens beaucoup mieux, mais la guérison est lente. Je m’entraîne plutôt bien, mais ce serait irréaliste d’en dire plus en ce moment. »

Toujours avec Salazar

Mis sous contrat par Nike en avril 2013, Levins est maintenant joueur autonome puisque l’équipementier américain n’a pas renouvelé l’entente qui a pris fin l’an passé.

Toutefois, il travaille encore avec le controversé entraîneur Alberto Salazar, en Oregon. Engagé pour mettre sur pied le Nike Oregon Project (NOP), un groupe d’entraînement pour former les meilleurs coureurs de fond de la planète, le Cubain de 58 ans est plus que jamais sur la sellette.

Dans un rapport de 269 pages, dont le Times of London a obtenu des extraits, l’agence antidopage américaine (USADA) suspecte le triple champion du marathon de New York d’utiliser des méthodes illégales en matière de dopage.

Certains coureurs, dont l’Américain Dathan Ritzenhein, auraient notamment été forcés d’absorber des doses considérables de L-carnitine par intraveineuse. Cette substance, sécrétée naturellement par le corps, convertit les graisses en énergie.

Levins, lui, jure qu’il n’est pas au courant de telles pratiques.

Je n’ai jamais eu d’injection. En lisant des articles, je peux dire que ça semble s’être produit avant mon arrivée, mais je n’en sais rien. Les seules fois où j’en ai entendu parler, c’est en lisant les journaux. En ce qui me concerne, il n’en a jamais été question. Cameron Levins

Ascension et chute

Cameron Levins connaît une progression phénoménale. Contre toute attente, il remporte les titres des 5000 et 10 000 m de la NCAA en 2012, même s'il court pour la modeste Southern Utah University. Aux Jeux olympiques de Londres, il termine 14e au 5000 m et 11e au 10 000 m.

Puis, à ses deux premières années avec Nike, le natif de Black Creek, dans l’île de Vancouver, atteint de nouveaux sommets. Le 30 mai 2015, il détruit le record canadien du 10 000 m avec un chrono de 27 min 7 s 51/100, 16 secondes de mieux que la précédente marque établie en 2010 par Simon Bairu.

Mais à partir de cet été-là, les blessures viennent l’embêter. Aux Mondiaux, à Pékin, il se classera au 14e rang, à plus d'une minute de son meilleur temps. En 2016, il n'arrivera pas à se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio.

Et aujourd’hui, Levins ignore encore la date de son retour sur piste.