« Que je gagne ou que je perde, les gens me rabaissent » - Lance Stroll

Fort de sa 11e place à Sotchi, à la porte des points, le pilote québécois assurait alors que « les points, c’était pour bientôt ».

Petit recul deux semaines plus tard en Catalogne, où il a pris le 16e rang sur le circuit barcelonais.

Il n’en fallait pas plus pour qu’on le questionne sur la pression qui l’étouffe, sur son ascension rapide appuyée par les dollars de la famille et sur son retard sur son coéquipier Felipe Massa.

« J’ai un passé qui fait que quand je gagne, les gens essaient de me rabaisser. Et lorsque je perds, les gens essaient aussi de me rabaisser. Je l’accepte, à la limite je trouve ça drôle. Je me concentre uniquement sur ce que je contrôle », a lancé Stroll en marge de la conférence de presse d’avant course, à Monaco, mercredi.

Le jeune homme de 18 ans ne ressent de pression malgré un début de campagne difficile.

Lance Stroll Photo : Getty Images/Mark Thompson

« C’est la même pression qu’à l’habitude. Celle que l’on se met sur les épaules, de toujours être compétitif et de bien faire. C’est de la pression, mais c’est comme pour les autres courses. Je me concentre sur ce que je peux contrôler », a-t-il enchaîné.

J’ai encore une longue saison devant moi. On a aussi eu notre part de malchance dans les premières courses. Il y a eu des occasions pour aller chercher des points dans certaines courses où finalement nous avons été malchanceux. Lance Stroll

Pas de changements à prévoir

En dépit de débuts en F1 en deçà de ses attentes, Stroll n’envisage pas pour le moment d’apporter des changements à son équipe ou à son entourage immédiat.

« Tout le monde a sa propre façon de faire les choses. C’est important d’avoir de l’aide de ton entourage. C’est un sport d’équipe, ce n’en est pas un individuel […] C’est important d’avoir de l’aide, mais quand c’est nécessaire », a spécifié Stroll, qui ne considère pas pour le moment avoir besoin d’un instructeur de pilotage.

« J’ai mon équipe et je suis pleinement satisfait avec elle en ce moment. On est tous dans le même bateau », a-t-il fait valoir.

Un circuit mythique

Le Québécois a fait connaissance avec les circuits urbains à Pau et à Macao en formule 3, Monaco sera son premier en F1. Mais la ressemblance s’arrête là à son avis.

« Sur ce circuit urbain, il n’y a pas de trottoir, ce n’est qu’une barrière. Ça ne pardonne pas. Tu es sur la route ou tu n’y es pas d’une certaine façon. »

« C’est le genre de piste où plus tu as de l’expérience, mieux c’est. Je ne veux pas être négatif non plus. C’est nouveau, c’est un défi, ça va prendre du temps. J’espère me surprendre. Mais si ça n’arrive pas, ce n’est pas plus grave. On va travailler », a-t-il ajouté.

Il s’agira de la dernière répétition pour Stroll avant son entrée canadienne au Grand Prix du Canada le 11 juin, où il est impatiemment attendu.

Son objectif principal, pour le moment, est de se rapprocher de son coéquipier Felipe Massa, de resserrer l’écart, « pas si important que ça », au temps de passage.

« J’ai rêvé toute ma vie de courser ici. Maintenant, j’y suis et je profite à fond de l’expérience. C’est spécial », a admis Stroll.

Les deux premières séances d'essais libres se dérouleront jeudi. La dernière aura lieu samedi matin avant les qualifications. Le départ de la course sera donné dimanche.

Ensuite, le Québécois mettra le cap sur sa province natale qui n’a pas vu un des siens en F1 depuis l’époque de Jacques Villeneuve.