Cinq spectacles à surveiller au Festival TransAmériques 2017

100% Montréal

À l’occasion du spectacle d’ouverture du FTA, le trio allemand de Rimini Protokoll a sélectionné 100 Montréalais qui montent sur scène dans un but ambitieux : dévoiler le visage de la métropole. Représentant différentes catégories de la population – en termes d’âge, de religion, ou encore d’orientation sexuelle – ces « cobayes » volontaires répondent à diverses questions, formant un ensemble qui se transforme en direct au gré de leurs opinions.

Alors que le spectacle s’est déjà tenu dans de nombreuses autres villes, les questions changent selon les différentes problématiques locales. Le bilinguisme devrait ainsi occuper une place particulière à Montréal.

Représentations du 25 au 28 mai au Théâtre Jean-Duceppe.

Pôle sud : documentaires scéniques

Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier nous proposent une plongée au coeur d'un quartier montréalais tout sauf lisse, le Centre-Sud, à travers huit de ses habitants. On y croise un libraire, une ex-toxicomane, un soudeur, ou encore une ancienne effeuilleuse. Autant de femmes et d’hommes qui existent réellement, avec leur passé parfois chaotique, malmenés par la vie. Ils sont sur scène, mais ne disent rien. Leur voix ne s’entend que grâce à des enregistrements audio.

« Nous cherchons à révéler le "fascinant" auquel on ne s’attarde pas d’habitude, parce qu’il est camouflé, qu’on ne veut pas prendre le temps et qu’il ne se met pas seul de l’avant », expliquent les metteurs en scène dans un entretien publié sur le site du FTA.

Représentations du 26 au 28 mai à l’Espace libre.

7 pleasures

Sans aucun doute l’un des spectacles les plus sensuels du FTA 2017, qui distille également un fort message politique. La Danoise Mette Ingvartsen explore ici les thèmes de la nudité et du plaisir à travers une chorégraphie où l’on retrouve 12 personnes totalement dévêtues.

« La sexualité appartient normalement à la sphère privée, mais on observe aujourd’hui une circulation d’images de corps nus et d’images pornographiques qui brouillent les frontières. […] Notre monde capitaliste conditionne nos corps par des mécanismes de production des images », affirme la chorégraphe. D’où cette danse hédoniste qui cherche le plaisir pur des sens. Elle devrait fasciner, mais aussi en déstabiliser quelques-uns.

Représentations les 26 et 27 mai à l’Usine C.

Time’s Journey Through a Room

Toshiki Okada ramène le spectateur à Fukushima. Il aborde les dégâts causés par le tremblement de terre en mars 2011 puis par l’explosion dans la centrale nucléaire en se concentrant sur le destin d’un homme. Celui-ci se trouve écartelé entre le deuil d’une femme disparue dont on croise le fantôme et l'espoir d'une nouvelle vie symbolisée par une autre.

Le metteur en scène dit s'être appuyé sur ses propres séquelles causées par le drame, lui qui a alors déménagé « vers l’ouest, le plus loin possible de Fukushima ». Néanmons, malgré la détresse, il s'imaginait qu'un tel événement provoquerait un changement radical porteur d'un renouveau salvateur dans la société. Le rêve semble s'être envolé, six ans plus tard : « Nous tentons constamment d’oublier. À mon avis, cette pièce évoque simplement ce qui était et qui est perdu. S’il existe un espoir, c’est celui de retrouver son passé ».

Représentations du 29 au 31 mai au Théâtre d’Aujourd’hui.

La fureur de ce que je pense

Selon Marie Brassard, « on peut voir ce spectacle comme un geste d’engagement féministe, parce que Nelly [Arcan] parle d’une société qui emprisonne les femmes dans des stéréotypes et exige d’elles une perfection inatteignable ». En 2013, sur une idée de l’actrice Sophie Cadieux, la metteure en scène avait adapté et dirigé cette pièce inspirée de différents livres de l’auteure tragiquement disparue en 2009.

Quatre ans après l'aventure de l'Espace GO, la plupart des comédiennes (Cadieux, Julie Le Breton, Christine Beaulieu…) reprennent chacune leur place dans l’une de ces chambres symbolisant un thème des écrits de celle qui était connue pour son style et ses propos bruts sur la sexualité et la place des femmes dans la société.