Le groupe canadien Broken Social Scene se produit à Manchester au lendemain de l’attentat

Le groupe de Toronto est monté sur la scène de l'Albert Hall, situé à moins de deux kilomètres au sud de l'aréna de Manchester, où a eu lieu l’attaque.

Avant la présentation du concert, la salle a précisé sur son site Internet qu’elle continuerait de présenter sa programmation de cette semaine, et que la direction était en communication régulière avec la police afin d’améliorer la sécurité.

Avant le concert, le groupe Broken Social Scene a publié sur ses réseaux sociaux un message indiquant : « Ce soir, nous jouons pour les cœurs de Manchester. »

