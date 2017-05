Anderson a été « monstrueux! »

Un texte de

Avec 45 arrêts, dont 22 en deuxième période, Anderson a été le grand artisan de la victoire de 2-1 des Sénateurs. Il leur a permis d’ajouter un autre chapitre à leur printemps, à leur réputation de pestes infatigables, jamais battus même quand tout le monde croit le contraire.

Tourner la page

Le héros du match, Craig Anderson assure qu’il a rapidement tourné la page après la dernière défaite, un revers de 7-0, une rencontre qu’il n’a même pas complétée : « Dès que ça a été fini, je suis passé à autre chose. C’était un nouveau match pour nous ce soir. On a remis les compteurs à zéro. »

« On s’est fait battre par un touché!, a ajouté Mike Hoffman. Ça n’a pas été difficile d’oublier ça. Plus personne ne voulait y penser. On a retrouvé notre façon de jouer et Craig a fait le reste. »

Hoffman est modeste. Son but a aussi compté pour beaucoup dans cette victoire. Il a effectué un tir parfait qui a permis à son équipe de prendre une avance qu’elle a su protéger.

À cinq contre trois

Les Sénateurs ont mis fin à une disette de dix matchs sans but en avantage numérique. Ils se sont retrouvés à cinq contre trois en deuxième période et Bobby Ryan a marqué, enfin.

« Ce n’est pas moi qui ai obtenu les meilleurs lancers, mais j’ai profité de ma chance », de dire Ryan qui a admis que les Sénateurs n’avaient pas le droit de rater cette occasion. Des Sénateurs qui ont commis 9 revirements au cours de cette période, un sommet pour eux au cours de ces séries. Mais Anderson était là et les unités spéciales ont enfin produit.

Les commentaires d'après-match de Guy Boucher

Malkin s’en voulait

Dans le camp des Penguins, on ne se faisait pas de reproches. Evgeni Malkin était l’exception. L’auteur de l’unique but des Penguins a raté plusieurs occasions. « J’aurais pu et j’aurais dû marquer deux ou trois buts » de dire Malkin qui a notamment été frustré par Anderson sur une descente à quatre contre deux.

Trevor Daley n’a pas fait de détour : « On méritait mieux. Il n’y a pas grand-chose à corriger dans notre façon de jouer. Ça n’a pas rentré, tout simplement. »

On a quand même donné le crédit aux Sénateurs : « Ils sont coriaces. Et la quatrième victoire est la plus difficile à remporter. Il va falloir le faire chez nous dans deux jours. Si on joue comme ce soir, on devrait y arriver », de conclure Bryan Rust.

Ce sera la dix-septième fois dans leurs cinquante années d’histoire que les Penguins devront jouer un septième match pour remporter une série. À l’étranger, ils ont une fiche parfaite de six gains en autant de sorties. À la maison, ils n’ont gagné que trois fois sur dix. Tiens, tiens…