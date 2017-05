Silence sur les marches de Cannes en mémoire des victimes de Manchester

L'organisation avait invité tous les festivaliers « à témoigner de leur solidarité envers les victimes, leur famille et le peuple britannique » lors de ce moment de recueillement à 15 h, heure locale.

Dans un communiqué, le Festival de Cannes a indiqué que « ce sont la culture, la jeunesse et l'esprit de fête qui ont encore une fois été visés et frappés, comme ont été frappées la liberté, la générosité et la tolérance. Toutes des choses auxquelles le Festival et tous ceux qui le rendent possible, les artistes, les professionnels et les spectateurs, sont profondément attachés ».

Disney a annulé un événement promotionnel pour le film Cars 3 (Les bagnoles 3) prévu à Cannes à la suite de l'attentat.

La sécurité a été renforcée au festival cette année. Des détecteurs de métal et un système antidrone ont notamment été utilisés.