Les sauvages

Durant l'historique lock-out de la saison 2004-2005, alors que la LNH vivait des heures sombres, Brendan Shanahan avait eu l'idée géniale de réunir un groupe sélect de joueurs, d'entraîneurs et d'éminences grises afin de repenser la façon de jouer au hockey et d'en faire appliquer les règles sur la patinoire.

Pas moins de 10 recommandations avaient été faites aux propriétaires de la ligue à la suite de ce sommet de deux jours. Et quand la ligue avait finalement relancé ses activités pour les camps de la saison 2005-2006, les amateurs avaient été séduits par un style de jeu beaucoup plus rapide et dénué d'accrochage qu'on avait rapidement baptisé « la nouvelle LNH ».

Dans « la nouvelle LNH », les joueurs étaient punis dès qu'ils soulevaient leur bâton parallèlement à la patinoire et qu'ils s'en servaient pour ralentir ou déstabiliser un adversaire. Et devant les filets, les défenseurs ne pouvaient plus distribuer joyeusement des coups de Sher-Wood dans le dos des attaquants adverses. Ils devaient désormais se résoudre à bloquer des tirs ou à utiliser leur bâton pour neutraliser celui de l'adversaire ou encore couper les passes dangereuses.

En 2005-2006, les pénalités fusaient de partout et la moyenne de buts marqués (par équipe) avait bondi de 2,57 à 3,08.

C'était la fin de la triste « ère de la rondelle morte ». De jeunes supervedettes comme Sidney Crosby et Alex Ovechkin débarquaient dans la LNH et elles pouvaient pleinement exprimer leur talent.

***

En janvier 2008, deux ans et demi après l'entrée en vigueur des règles de la « nouvelle LNH », Brendan Shanahan se félicitait encore de l'influence positive que son groupe de réflexion avait eue sur le hockey.

« Ce que j'apprécie le plus, c'est que les gens n'utilisent plus l'expression « nouvelle LNH ». Ils sont maintenant habitués à cette façon de jouer. Une fois de temps en temps, il y a des chaînes spécialisées qui diffusent de vieux matchs de séries éliminatoires. Vous regardez cela aujourd'hui et vous vous dites : oh mon Dieu! Regardez cet accrochage! Regardez ce joueur se faire assaillir ou se faire retenir!

« Maintenant, les gens rient en voyant ce genre de choses. Elles appartiennent désormais au passé », avait souligné Shanahan dans une entrevue accordée à un confrère du Globe & Mail.

Après sa carrière de joueur, de 2011 à 2014, Shanahan a fait un passage remarqué à titre de préfet de discipline de la LNH. C'est lui qui infligeait les suspensions et qui était chargé de faire régner dans la LNH l'esprit que les participants du « Sommet Shanahan » avaient imaginé.

Depuis trois ans, Shanahan est président des Maple Leafs de Toronto. Et à en juger par la boucherie à laquelle on assiste ce printemps, il ne reste plus grand-chose de son héritage.

***

Historiquement, les officiels de la LNH avaient l'habitude de se montrer plus permissifs et de ne pas appliquer les règles avec autant de rigueur durant les séries éliminatoires (ce qui est une hérésie en soi, et un phénomène que l'on remarque seulement dans la LNH). Mais cette année, leur niveau de laxisme atteint un niveau record. Au point de mettre la santé et la sécurité des athlètes en jeu.

Dans les dernières semaines du calendrier, régulier, Sidney Crosby avait fait la manchette en transformant un doigt du défenseur Marc Méthot (des Sénateurs) en pièce de steak haché en lui assénant un solide cinglage à la hauteur des mains.

Le geste n'avait pas été puni par les officiels et l'actuel préfet de discipline de la LNH, Stéphane Quintal, avait déclaré qu'il ne pouvait intervenir pour sanctionner des gestes aussi « fréquents » dans le déroulement des matchs.

Les joueurs ont visiblement bien retenu la leçon, car quelques semaines plus tard, les séries éliminatoires se sont transformées en véritable festival du bûcheron. Dans certaines séries, on a vu des joueurs se servir de leur bâton à deux mains pour systématiquement viser les mains de leurs adversaires, la plupart du temps sans être punis.

***

Crosby (contre Washington) s'est fait servir un véritable coup de hache dans le dos par Alex Ovechkin avant de recevoir un double-échec au visage et de subir une commotion cérébrale. Ovechkin n'a jamais été inquiété. La semaine dernière, le défenseur Erik Karlsson a reçu deux violents cinglages à la hauteur des côtes alors qu'il transportait le disque face aux Penguins. L'officiel a détourné le regard et Karlsson, visiblement souffrant, a retraité vers son banc en l'enguirlandant.

Dans le cinquième match de la série Anaheim-Nashville, le jeune attaquant Pontus Aberg (des Predators) a été victime d'un double-échec au dos qui l'a projeté en plein visage sur la patinoire. L'arbitre qui assistait à la scène n'a pas levé le bras. Il s'est plutôt penché vers Aberg pour lui crier de se relever.

Cinglages à deux mains, doubles-échecs à répétition, des joueurs en position vulnérable assaillis de dos alors qu'ils n'avaient aucune chance de se défendre. Des coups de bâtons entre les jambes. Des gardiens bousculés à qui mieux mieux. Cet affrontement entre Anaheim et Nashville a été un véritable carnage. Une disgrâce.

Et c'est extrêmement dommage parce que le niveau d'intensité déployé par les deux équipes était exceptionnel.

On en vient à regarder ces matchs et à se demander si ce qu'on voit est normal ou si on s'attendrit avec l'âge, ou encore si on a tendance à embellir le passé. J'ai eu ma réponse quand mon estimé collègue Enrico Ciccone, qui a cumulé 1469 minutes de punition dans la LNH, a aussi avoué qu'il n'avait jamais vu quoi que ce soit de semblable.

En fait, tous les hommes de hockey avec lesquels j'ai discuté au cours des dernières semaines n'en reviennent pas. Tous les coups sont dorénavant permis.

Comment a-t-on pu en arriver là? Comment a-t-on pu effacer d'un trait tous les progrès qui avaient été faits?

« Regardons les choses en face, nous vendons des rivalités, nous vendons et faisons la promotion de la haine », écrivait, il y a quelques années, le vice-président senior aux opérations de la LNH, Collin Campbell. Il répondait ainsi à un courriel que lui avait adressé l'analyste Mike Milbury, qui s'inquiétait d'une tentative de blessure restée impunie.

Monsieur Campbell doit beaucoup apprécier le spectacle auquel il assiste depuis quelques semaines.