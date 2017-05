Un 50e Grand Prix du Canada, le premier d'une nouvelle ère

Un texte de Jean-François Poirier

L'ère Bernie Ecclestone est révolue. La formule 1 est dorénavant sous l'emprise d'une entreprise établie au Colorado qui place l'épreuve montréalaise sur un piédestal.

« Ils nous ont clairement indiqué l'importance de Montréal dans le championnat, dit le promoteur du Grand Prix du Canada François Dumontier à propos de sa relation avec les dirigeants de Liberty Media. Je pense que nous allons devoir les seconder pour l'ajout d'autres Grands Prix en Amérique du Nord. J'étais heureux lorsque j'ai appris que Liberty Media achetait la F1. »

Ce discours des nouveaux propriétaires de la F1, jumelé à la prolongation de l'entente pour la tenue du Grand Prix jusqu'en 2029, est tout un contraste avec la discorde soutenue au fil des décennies par Bernie Ecclestone, souvent insatisfait des conditions offertes au circuit Gilles-Villeneuve. « C'est un trou à rats », avait osé affirmer l'ex-patron de la F1 après l'édition 2016.

« On est content, nous passons à autre chose, déclare le maire de Montréal Denis Coderre au sujet du départ d'Ecclestone. Je trouve qu'il s'agit d'une belle transition. J'ai été en désaccord avec certains de ses propos, mais il faut rendre à César ce qui revient à César. Ce gars-là a mis la course automobile sur la map. »

Mardi, François Dumontier ses acolytes ont dévoilé les grandes lignes de la programmation de la course 2017. Parmi les nouveautés, la création de la Place du 50e (située au Square Dorchester) où l'on célébrera le passage des vedettes de la F1 à l'aide d'animation publique au coeur de la ville. Cette initiative concorde avec la philosophie des nouveaux propriétaires de la F1.

« Ils veulent transformer une semaine de Grand Prix en un happening comparable à un Super Bowl, constate François Dumontier. Ils ont beaucoup d'idées, mais il faut laisser le temps au coureur de les mettre en place. Ils doivent encore découvrir la formule 1, mais on s'en va dans la bonne direction. »

Le promoteur québécois rentre justement de Barcelone où Liberty Media l'avait convié à une réunion avec d'autres organisateurs de Grand Prix du championnat.

« Il y a longtemps que nous n'avions pas eu une rencontre comme celle-là. Ils voulaient partager leurs idées de manière informelle. Nous étions 12 des 20 promoteurs étaient présents. Je perçois une plus grande ouverture au quotidien. La relation est différente. Je pense qu'il y aura de plus en plus de communication entre les promoteurs. Chose qui n'existait pas vraiment auparavant. »

Ça va bien aux guichets

La présence du pilote québécois Lance Stroll au sein de l'écurie Williams est parmi les arguments qui facilitent la vente de billets, nettement en hausse par rapport à l'an passé.

« Cinq facteurs expliquent l'intérêt croissant des amateurs, précise Dumontier. Il y a la venue de Lance Stroll, le 50e anniversaire de la F1 au pays, la belle bagarre amorcée entre Mercedes et Ferrari, l'assurance que notre événement est là pour rester et une couverture média accrue de la discipline. »

Lance Stroll sera bien entendu sous les feux de la rampe lors de son passage à Montréal. Le jeune homme de 18 ans participera notamment à l'inauguration de la Place du 50e le mercredi 7 juin en soirée en compagnie du pilote français Romain Grosjean. La course sera présentée le dimanche 11 juin.

« Il va participer à des activités pour nous et avec son équipe. Ni lui ni Williams n'a formulé de demandes particulières. Lance va prendre part à son premier Grand Prix national. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il n'a jamais couru sur le circuit Gilles-Villeneuve. Il ne le connait que par simulateur. Je sens que les gens veulent voir courir un pilote de chez nous. Ils attendent ce moment depuis la dernière course de Jacques Villeneuve en 2006. »

Sur le site, le pont du Cosmos deviendra « L'allée des vainqueurs » où le public les oeuvres de l'artiste montréalais Art Rotondo illustrant les 31 gagnants de l'épreuve canadienne. Jeudi sera à nouveau la journée portes ouvertes au circuit. En soirée, au nouveau terminal de croisières du Port de Montréal, l'événement « Le Grand Soir » attirera la grande famille de la F1 sur le quai Alexandra.

Max Parrot, ambassadeur

Le planchiste canadien Max Parrot, champion de surf des neiges aux épreuves de Big Air et de slopestyle, assumera la fonction d'ambassadeur du Grand Prix de 2017.

« J'ai assisté il y a trois ans à la victoire de Lewis Hamilton. J'ai vraiment trippé sur lui. Je fais un sport extrême et je vois la F1 comme un sport extrême. C'est fou ce qu'ils font », a résumé Max Parrot qui trace un parallèle entre sa volonté de se démarquer sur les pentes et celle de Lewis Hamilton sur la piste.

Un représentant de la FIA a par ailleurs procédé à une vérification du circuit Gilles-Villeneuve lundi. Les travaux effectués à la demande de FIA pour asssurer une meilleure sécurité aux pilotes ont répondu aux attentes de la Fédération internationale automobile, selon François Dumontier.