Un peu plus de place aux célébrations dans la NFL

Dans un courriel du commissaire adressé aux amateurs visant à offrir « une expérience de jeu plus excitante », le commissaire a souligné que les nouvelles directives font suite à des conversations avec plus de 80 joueurs actuels et anciens.

La ligue continuera toutefois à pénaliser toute célébration jugée inappropriée, y compris celles qui gênent les adversaires ou imitent l'utilisation d'armes.

« Les joueurs nous ont dit qu'ils voulaient plus de liberté pour s'exprimer », a déclaré Goodell.

Les joueurs n'avaient plus en grande partie cette liberté, ce que les amateurs et les médias ont décrié comme étant la « No Fun League » (la ligue sans plaisir). Une pénalité de 15 verges était souvent décernée pour toute célébration jugée excessive.

Le courriel de Goodell précise également que la ligue veut accélérer le rythme des matchs. Mais il a ajouté que la ligue reconnaît « que vous aimez les célébrations spontanées d'émotions qui font suite à un touché spectaculaire. »