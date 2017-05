Les mesures de sécurité dans des lieux de concerts sont réévaluées

À Montréal, le promoteur evenko, a rappelé que « la sécurité et la santé » de son public et « de ses employés est une priorité lors de l’organisation » de tous les événements.

Le promoteur gère notamment les spectacles au Centre Bell et au Métropolis, ainsi que les festivals Osheaga, Heavy Montréal et Île Soniq. Rappelons qu'Osheaga et Île Soniq seront présentés cette année sur l'Île Notre-Dame.

evenko rappelle que « par mesure de prévention », ses plans de sécurité ne seront pas dévoilés.

Nos pensées sont avec les gens affectés par les événements tragiques qui se sont produits hier soir au spectacle @ArianaGrande à #Manchester — Jacques Aubé (@evenkoJAube) 23 mai 2017

À Québec, l’organisation du Festival d’été, dont la 50e édition débute le 6 juillet, n’a pas l’intention de modifier ses mesures de sécurité, et continuera notamment d'accepter les sacs à dos sur les sites de ses spectacles. Cette suggestion a été faite ce matin par Martin Sirois, le propriétaire de la firme de sécurité Sirois, qui a justement un contrat avec le festival.

Le Centre Canadian Tire, le seul à accueillir présentement du hockey de la Ligue nationale, a révisé ses mesures de sécurité en vue du match de mardi entre les Sénateurs et les Penguins de Pittsburgh, a confirmé le maire Jim Watson.

À Toronto, la sécurité sera renforcée à l’amphithéâtre Centre Air Canada pour les prochains spectacles. Cette décision survient à la suite de l’attentat de Manchester. Toujours dans la métropole ontarienne, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'a été prévue mardi à l'extérieur du Rogers Centre, où évoluent les Blue Jays.