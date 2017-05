Jean-François Lisée a convoqué mardi ses députés en caucus spécial, deux jours après que les membres de QS eurent massivement rejeté en congrès toute idée de se rapprocher du PQ.

Le chef du PQ considère que ce qui s'est passé le week-end dernier « est important ».

« L’ensemble des électeurs progressistes, ceux qui veulent tourner le dos à l’austérité, ceux qui pensent pas que les baisses d’impôt vont aider nos aînés et nos enfants, ont été très déçus de voir que Québec solidaire n’a pas su s’élever au-dessus de ces intérêts partisans », a affirmé M. Lisée lors d'un impromptu de presse, mardi.

Jean-François Lisée cite les résultats d'un sondage Léger mené pour Le journal de Montréal et Le Devoir, et rendu public le week-end dernier, pour affirmer qu'autant de péquistes que de solidaires - soit 87 % - appuieraient une alliance entre les deux partis.

Maintenant, si Québec solidaire ne veut pas dialoguer avec nous, on sait que 87 % de leurs électeurs voulaient ça, avaient du gros bon sens et pensaient que c’était nécessaire. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Aux yeux de M. Lisée, il revient aux gens qui avaient espoir en QS de décider de la suite des choses. Ces électeurs « sont déçus, sont orphelins », affirme le chef péquiste.

« Le congrès de Québec solidaire, sa majorité, a décidé de gifler neuf électeurs de QS sur dix », poursuit-il.

Lisée dénonce « l'intransigeance » de Québec solidaire

Si QS avait donné son aval au proejt, péquistes et solidaires auraient pu discuter d'une stratégie électorale destinée à contrecarrer le Parti libéral du Québec (PLQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ). En vertu de cet éventuel pacte électoral, le PQ et QS auraient pu se concerter pour présenter un candidat de l'une ou l'autre des formations, dans certaines circonscriptions, de façon à unir leurs électeurs derrière un même candidat.

On aurait voulu le faire avec un partenaire, il [Québec solidaire] voulait pas être partenaire, déplore Jean-François Lisée. C’est son droit. Jean-François Lisée

Jean-François Lisée, qui donnera un point de presse en bonne et due forme à 15 h cet après-midi, estime qu'il s'agit « d'une étape », se refusant ainsi à parler d'un échec pour le PQ. Le leader péquiste dit que ses troupes ont tenté « de bonne foi » de tendre la main aux solidaires, afin de « coaliser » les forces pour renverser le régime du Parti libéral.

Il récuse aussi les arguments des porte-parole de Québec solidaire selon lesquels leur parti a de bonnes chances de défaire les libéraux en 2018. Jean-François Lisée se dit convaincu que seul le PQ peut « empêcher un autre quatre ans d'austérité » imposé par les « Couillard et Barrette » ou par « Legault qui propose d'affamer l'État québécois en lui enlevant des moyens ».

« On était capables de s'entendre » - Véronique Hivon

En entrevue sur ICI RDI, la députée péquiste Véronique Hivon affirme par ailleurs avoir « très hâte que soit dévoilé » le contenu de l'entente des partis souverainistes regroupés dans le OUI-Québec (Organisations unies pour l'Indépendance).

L'existence de cette « feuille de route » pour accéder à la souveraineté a été révélée lundi. Elle a été élaborée ces derniers mois par le PQ, QS, Option nationale et le Bloc québécois.

Véronique Hivon, responsable du dossier de la convergence au sein du PQ, affirme que c'est Québec solidaire qui a refusé jusqu'ici que cette entente soit rendue publique. « L'idée qu'on a pu avoir une entente sur la convergence souverainiste, ça montre justement qu'on était capables de s'entendre et qu'on aurait sans doute pu le faire pour des pactes électoraux », dit la députée de Joliette.

Claudette Carbonneau, présidente de OUI-Québec a fait savoir mardi qu'elle devait avoir l'aval de tous les partis avant de dévoiler la teneur de cette entente.

Mme Carbonneau dit respecter la demande de QS de ne pas dévoiler cette entente avant que le parti ait consulté ses membres. « On peut s'attendre qu'il y aura des développements dans les prochains jours », a-t-elle affirmé.