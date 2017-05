Les Balkans, berceau de l’humanité?

Un texte d'Alain Labelle

Cette dernière théorie est basée sur de nouvelles analyses de deux fossiles d'hominidés de 7,2 millions d'années mis au jour dans les Balkans.

Selon deux études publiées dans la revue PLOS One, l’analyse à l’aide de nouvelles technologies de ces fossiles étaye davantage la théorie selon laquelle la lignée humaine s'est séparée de celle des chimpanzés dans l'est du bassin méditerranéen, et non pas sur le continent africain comme il est généralement admis.

Des singes et des hommes

Les chimpanzés sont les singes les plus proches des humains, dont ils partagent plus de 95 % des gènes. Retrouver dans l'évolution le dernier ancêtre commun aux deux espèces est certainement la question la plus débattue en paléoanthropologie.

L'hypothèse « Out of Africa » est toujours la plus populaire. Elle laisse à penser que les deux lignées ont divergé dans une période datant de 5 à 7 millions d'années et que le premier préhumain est apparu en Afrique. Ce que contredisent les présents travaux.

Divergence européenne

Pour établir l'origine des premiers humains, l’équipe de chercheurs a utilisé les dernières technologies disponibles pour analyser deux fossiles d'hominidés du genre Graecopithecus connus depuis plusieurs décennies :

la partie inférieure d'une mâchoire trouvée en Grèce

une prémolaire supérieure mise au jour en Bulgarie

Cette mâchoire inférieure de Graecopithecus freybergi date de 7,175 millions d'années et a été découverte dans la vallée de Pyrgos, en Grèce, qui se trouve actuellement dans la ville d’Athènes. Photo : Wolfgang Gerber, Université de Tübingen

Leur conclusion laisse à penser qu'ils appartiennent à une espèce d'hominidé préhumain.

L'utilisation de la tomographie informatisée a permis aux anthropologues de visualiser les structures internes des deux fossiles et de démontrer que les racines des prémolaires étaient en partie fusionnées, alors que, chez les grands singes, les deux ou trois racines des molaires sont nettement séparées.

Chez le graecopithèque, elles convergent et sont partiellement fusionnées, une caractéristique typique chez les humains modernes et anciens et chez plusieurs hominidés préhumains, dont l'ardipithèque et l'australopithèque. Pre Madelaine Böhme, Centre Senckenberg sur l'évolution humaine à l'Université de Tübingen en Allemagne

Son collègue Jochen Fuss explique que les hominidés préhumains connus à ce jour ont été trouvés seulement en Afrique subsaharienne.

En outre, le graecopithèque est plus vieux de plusieurs centaines de milliers d'années que le plus vieux des autres hominidés potentiellement préhumains découverts au Tchad, le Sahelanthropus, qui date de 6 à 7 millions d'années au plus.

Les chercheurs ont daté les sédiments des sites en Grèce et en Bulgarie où ont été mis au jour les deux fossiles du graecopithèque à 7,24 et 7,17 millions d'années respectivement.

Cette datation nous permet de situer la séparation entre les humains et les chimpanzés dans la région de la Méditerranée. Pr David Begun, Université de Toronto

Ces scientifiques notent aussi que l'évolution des hominidés préhumains pourrait avoir résulté de bouleversements de l'environnement. Leurs observations suggèrent que le Sahara se serait formé il y a 7 millions d'années.

Ces données indiquent pour la première fois une propagation du Sahara il y a 7,2 millions d'années alors que les tempêtes dans le désert transportaient déjà la poussière salée rouge vers la côte nord de la Méditerranée, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Auteurs

Les auteurs de ces travaux ont également déterminé qu'à cette même époque de formation du Sahara, un écosystème de savane a émergé en Europe. Il correspond parfaitement aux fossiles de girafes, de gazelles, d'antilopes et de rhinocéros mis au jour avec ceux du graecopithéque.