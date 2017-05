Le monde du sport réagit à la tragédie de Manchester

La formation de soccer Manchester United désire rendre un hommage aux victimes qui ont perdu la vie à la suite de l'attaque perpétrée au Manchester Arena. La déflagration a retenti au terme du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande.

L'équipe la plus titrée de la Premier League, qui compte 20 conquêtes du championnat anglais, participera mercredi à la finale de la Ligue Europa contre l'Ajax d'Amsterdam à Stockholm.

L'état-major de Man U a demandé une permission spéciale à l'Union européenne des associations de football (UEFA), plus haute instance du soccer sur le Vieux Continent, pour que ses joueurs puissent arborer un brassard noir durant la confrontation face au club néerlandais.

D'ailleurs, fait rarissime, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match des « Red Devils », prévue mardi, a été annulée. Les mesures de sécurité ont été renforcées au centre d'entraînement de Carrington. Les protégés de José Mourinho ont respecté une minute de silence en mémoire des disparus.

« Nous ne pouvons retirer de nos esprits et de nos coeurs les victimes et leurs familles. Je sais, même avec le peu de temps que j'ai passé ici, que le peuple de Manchester va s'unir pour former un tout », a commenté l'entraîneur-chef.

« Nous avons un travail à faire et nous nous envolerons pour la Suède pour le faire. Cela me fait de la peine de ne pas voyager avec la joie que nous avons toujours avant chaque grand match », a-t-il poursuivi.

Le capitaine Wayne Rooney a emboîté le pas à son entraîneur. Le célèbre attaquant britannique a utilisé Twitter pour faire part de son message aux proches des victimes.

Devastating news this morning. Thoughts and prayers are with all those affected. — Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 mai 2017

« [Je suis] dévasté, ce matin, par ces nouvelles. Mes pensées et prières vont à ceux qui sont concernés », a écrit le joueur emblématique de l'équipe anglaise.

Son coéquipier Jesse Lindgard s'est également servi des réseaux sociaux pour témoigner son appui.

My thoughts and prayers are with everyone affected by last nights attack on this beautiful city. We will stand together in this dark hour ❤️ — Jesse Lingard (@JesseLingard) 23 mai 2017

« Mes pensées et mes prières sont avec tous ceux qui sont touchés par l'attaque de la nuit dernière [lundi, NDLR] sur cette merveilleuse ville. Ensemble, nous ferons face à ces heures sombres », peut-on y lire.

L'onde de choc a atteint David Beckham, ancienne gloire de Manchester United, qui a publié ses états d'âme sur son compte Instagram. Le Londonien de 42 ans a fait partie des Red Devils de 1991 à 2003 et de l'équipe nationale de 1992 à 2009.



Heartbreaking news from Manchester. As a father & a human what has happened truly saddens me. My thoughts are with all of those that have been affected by this tragedy... Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham) le 23 Mai 2017 à 0h20 PDT

« En tant que père et qu'être humain, ce qui s'est produit m'attriste profondément. Mes pensées sont portées vers ceux qui sont affligés par cette tragédie », a écrit le milieu de terrain.

Les drapeaux du stade Old Trafford ont été mis en berne.

L'autre formation évoluant dans ce marché dédié au soccer, Manchester City, s'est à son tour mobilisée. Le stade Etihad, situé à quelque 7 km de l'antre de Manchester United, a été muni d'une structure d'accueil pour recevoir les gens qui se trouvaient à la Manchester Arena ainsi qu'à leurs proches.

De la solidarité provenant de Montréal

Quelques porte-couleurs des équipes professionnelles montréalaises ont aussi pris un moment pour manifester leur soutien aux personnes concernées.

C'est entre autres le cas de Patrice Bernier, milieu de terrain et capitaine de l'Impact, ainsi qu'Alex Galchenyuk et Andrew Shaw, respectivement attaquant et défenseur du Canadien.

Thoughts and prayers go out to victims and families. #prayformanchester 🙏🏾❤️ #senseless — Patrice Bernier (@pbernier10) 23 mai 2017