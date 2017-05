Ariana Grande, vedette internationale de la pop

Ariana Grande, qui était de passage au Centre Bell à Montréal en mars dernier, a eu ces mots sur Twitter après l'attentat : « Brisée. Du fond du cœur, je suis affreusement désolée. Je n’ai pas de mots. »

La chanteuse se trouve présentement au coeur de sa tournée internationale Dangerous Woman, du nom de son troisième album. La tournée doit se poursuivre un peu partout en Europe avant de se déplacer en Amérique latine, en Asie et en Océanie.

Ariana Grande Photo : Getty Images/Dave Kotinsky

Le Manchester Arena, un amphithéâtre de 20 000 personnes en activité depuis 1995, doit d’ailleurs accueillir Céline Dion le 25 juin et le 1er août prochain, avec Véronic DiCaire en première partie.

Une vedette internationale

Ariana Grande est née en Floride il y a 23 ans d’une famille d’origine italienne. Elle a fait ses premiers pas professionnels en rejoignant les chanteurs d’une comédie musicale à Broadway.

Un rôle dans la série télévisée Victorious lui a permis de découvrir et de cultiver une image d’adolescente, qu’elle conserve encore aujourd’hui, contrairement à Miley Cyrus, qui a rompu avec cette image.

En 2015, Ariana Grande s’est fait remarquer grâce à un manifeste féministe où elle dénonçait l’attention portée à la vie sentimentale des femmes, dont la sienne. « La misogynie et les doubles standards sont toujours présents », avait écrit la chanteuse sur les réseaux sociaux, où elle compte 45 millions d'abonnés sur Twitter.

J'ai hâte de vivre dans un monde où les gens ne seraient plus jugés en fonction de ceux ou celles avec lesquels ils sortent/se marient/sont liés, ont des relations sexuelles (ou pas)/sont vus […], mais sur leur propre valeur en tant qu'individu. Ariana Grande

Encore en 2015, Ariana Grande a provoqué une controverse lorsqu’elle a été filmée avec l’un de ses danseurs en train de lécher le glaçage d’un beigne tout en murmurant : « Je déteste l’Amérique. »

Après le tollé, elle avait expliqué qu’elle était fière d’être Américaine et que ce geste critiquait seulement les penchants de ses compatriotes à trop manger.

La communauté artistique réagit à l'attentat

Les grandes vedettes de la musique pop et les personnalités qui proviennent de Manchester en Grande-Bretagne ont réagi sur les réseaux sociaux.

Liam Gallagher, du groupe Oasis, originaire de Manchester, a affirmé qu’il était « en total état de choc et complètement dévasté ».

Peter Hook de New Order et Joy Division, des formations également originaires de Manchester, a informé ses admirateurs que sa fille était « revenue saine et sauve à la maison » du concert d'Ariana Grande. Il a ajouté : « Mon cœur s’adresse à tous les parents et à ceux qui sont impliqués. Manchester, reste fort. »

« Mes pensées, mes prières et mes larmes vont à tous ceux qui sont affectés par la tragédie de Manchester ce soir. Je vous envoie tout mon amour. » - Taylor Swift.

« En priant pour tous au spectacle d'@ArianaGrande » - Katy Perry.

« Mes prières sont avec toi, Manchester. » - Demi Lovato

« J’ai le cœur brisé à la suite de ce qui s’est passé à Manchester » - Harry Styles, ancien membre de One Direction.

« Je ne veux pas croire que le monde dans lequel nous vivons puisse être si cruel. » - Bruno Mars.

« Mes prières vont aux gens de Manchester. J’ai vécu des moments spéciaux là dès ma jeunesse et après. » - Cher.