Sir Roger Moore, célèbre interprète de James Bond, est mort

« C'est avec le cœur lourd que nous devons annoncer la terrible nouvelle que notre père, Sir Roger Moore, est décédé aujourd'hui. Nous sommes dévastés », ont écrit ses enfants sur Twitter.

L'acteur, qui demeurait en Suisse, est décédé après « une brève, mais courageuse bataille contre le cancer ». Des funérailles privées auront lieu prochainement à Monaco, ont également fait savoir ses proches.

L'acteur Roger Moore sur un plateau de tournage Photo : MGM/Twentieth Century Fox/Columbia Pictures

Roger Moore a acquis une célébrité internationale sous les traits de James Bond. Archétype du gentleman britannique, l'acteur charismatique était taillé sur mesure pour le rôle de l'agent 007.

Il s'est glissé dans la peau de James Bond à sept reprises au cours de sa carrière, notamment dans Live and Let Die et The Spy Who Loved Me.

Connu à l'époque pour ses rôles dans les populaires séries télévisées The Saint (Le saint, de 1962 à 1969) et The Persuaders (Amicalement vôtre…, 1971-1972), Moore a longtemps renoncé à interpréter le célèbre agent des services secrets britanniques, en raison d'horaires de tournage incompatibles. Lorsque Sean Connery a accroché son nœud papillon en 1971, après Diamonds are Forever, Moore a finalement accepté de reprendre le rôle.

Moore demeure l'acteur qui a personnifié Bond sur la plus longue période, soit 12 ans. Ses sept films le mettent sur un pied d'égalité avec l'Écossais Sean Connery. Timothy Dalton (The Living Daylights et Licence to Kill), Pierce Brosnan (GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough et Die Another Day) et Daniel Craig (Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre) ont depuis interprété l'agent 007.

« Être éternellement reconnu comme James Bond n'a pas d'inconvénient, a-t-il déjà expliqué au quotidien britannique The Guardian. Les gens m'abordent souvent en m'appelant "M. Bond" et ça ne me dérange pas. Pourquoi est-ce que ça devrait? »

Roger Moore et Kristina Tholstrup en 2009 Photo : Associated Press/Fabian Bimmer

Moins présent dans le paysage cinématographique et télévisuel depuis le début des années 90, Roger Moore s'est consacré à des causes humanitaires, devenant ambassadeur de bonne volonté d'UNICEF.

En 1999, il a obtenu l'Ordre de l'Empire britannique, avant d'être fait chevalier en 2003.

Roger Moore laisse dans le deuil son épouse, Kristina Tholstrup, et ses trois enfants.