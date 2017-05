Abanda poursuit son chemin à Roland-Garros, Wozniak plie

Malgré des difficultés au service, Abanda a montré la porte de sortie à la Française Manon Arcangioli, 397e raquette mondiale, en deux manches de 6-3 et 6-2.

Jeu set et match Françoise Abanda 🇨🇦 ! Manon Arcangioli 🇫🇷 n’accèdera pas au 2e tour des qualifs #RG17 pic.twitter.com/kM6tzS7STN — Roland-Garros (@rolandgarros) 23 mai 2017

La Québécoise, qui pointe au 191e rang de la WTA, vit actuellement son baptême du feu à la porte d'Auteuil en tant que professionnelle. Chez les juniors, en 2014, elle avait joué une demi-finale.

Abanda doit encore décrocher deux victoires pour obtenir son laissez-passer pour le tableau principal.

Aleksandra Wozniak, pour sa part, a baissé pavillon 3-6 et 1-6 devant la Serbe Aleksandra Krunic. La Québécoise a affiché un piètre ratio de zéro as contre huit doubles fautes face à la 16e tête de série et 122e au classement de la WTA.

Sept des huit présences de Wozniak au service se sont conclues avec un bris. Elle a réussi à rendre la pareille à sa rivale à deux reprises.

L'ancienne 21e joueuse mondiale, désormais descendue au 305e échelon, devra patienter avant d'obtenir son neuvième billet pour le volet principal des Internationaux de France. Elle avait été éliminée au premier tour lors de la dernière édition.

Wozniak a accédé au troisième tour à Roland-Garros à quatre occasions, soit de 2008 à 2010 et en 2012. Son rendement de 2009 lui avait permis d'atteindre les huitièmes de finale, avant de perdre contre l'Américaine Serena Williams.

Plus tard dans la journée, Bianca Vanessa Andreescu disputera également son match de premier tour des qualifications. Elle a rendez-vous avec la Tchèque Tereza Smitkova.

Du côté des hommes, Peter Polansky et Steven Diez ont surmonté leur premier test, lundi, ce qui n'est pas le cas de Denis Shapovalov. Ce dernier a été vaincu par le favori, le Roumain Marius Copil (no 1), en trois manches de 0-6, 6-4 et 2-6.