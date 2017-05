Les Predators en finale de la Coupe Stanley

Colton Sissons, qui a brisé l'égalité en complétant son tour du chapeau avec 6:00 à faire en troisième période, et Pekka Rinne, avec ses 38 arrêts, se sont particulièrement signalés chez les Predators.

Austin Watson, deux fois, et Filip Forsberg ont aussi touché la cible pour les gagnants, qui ont gaspillé une avance de 3-1 avant de voir Sissons leur redonner l'avance à l'aide d'un tir à la réception après une passe transversale de Calle Jarnkrok. Le but de Forsberg et le deuxième de Watson ont été marqués dans un filet désert en fin de rencontre.

Rinne s'est chargé du reste, permettant à la bruyante foule du Bridgestone Arena de célébrer.

Considérés morts et enterrés par plusieurs quand l'équipe a annoncé après le quatrième match que les séries du centre Ryan Johansen étaient terminées en raison d'une opération à une cuisse, les Predators ont trouvé un moyen de gagner les deux rencontres suivantes et ils joueront maintenant pour la Coupe Stanley.

Les Predators, qui ont fait leurs débuts lors de la campagne 1998-1999, n'avaient jamais franchi le deuxième tour des séries avant ce printemps.

Les Predators ont été l'équipe avec le moins de points durant le calendrier à se qualifier pour les séries. Ils ont toutefois balayé les Blackhawks de Chicago avant de vaincre les Blues de Saint Louis en six rencontres et de jouer le même tour aux Ducks.

Peter Laviolette est devenu le quatrième entraîneur-chef de l'histoire de la LNH à guider trois équipes différentes à la finale de la Coupe Stanley.

En finale, les Predators affronteront soit les Penguins de Pittsburgh, qui ont décroché les grands honneurs l'an dernier, ou les Sénateurs d'Ottawa.

Ondrej Kase a marqué en deuxième période pour les Ducks, tandis que Chris Wagner et Cam Fowler ont ramené temporairement tout le monde à la case départ en faisant bouger les cordages en troisième période.

Jonathan Bernier, qui remplaçait John Gibson, blessé lors du cinquième match, a accordé quatre buts sur 16 tirs. Le gardien québécois en était au premier départ de sa carrière en séries.

Les Ducks étaient aussi privés des attaquants Rickard Rakell et Patrick Eaves. De plus, l'attaquant Nick Ritchie a été expulsé tôt en première période, quand il a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour avoir projeté dans la rampe l'attaquant des Predators Viktor Arvidsson.