Le Cominité international paralympique sceptique devant la Russie

Le Comité international paralympique (CIP) a révélé qu'il n'est pas convaincu que la Russie a adopté une nouvelle culture antidopage et mis en place les changements nécessaires pour prouver qu'elle a fait le ménage à temps pour les Jeux paralympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang.

e Comité paralympique russe affirme avoir rempli 62 des 67 critères relatifs au plan de réintégration du CIP. Mais le CIP a déclaré que si la Russie « ne remplit pas pleinement ses obligations avant le début septembre, il y a une forte probabilité » que l'équipe soit absente en Corée du Sud.

« Ce n'est pas un dernier avertissement, mais cela démontre que le temps se fait court, a déclaré le président de l'IPC, Philip Craven. À chaque jour qui passe, l'échéance se rapproche. »

Le CIP demeure préoccupé par les villes « fermées » russes où de nombreux athlètes s'entraînent, mais qui limitent l'accès aux responsables des tests de dépistage, une question de contrôle du gouvernement plutôt que de l'organisation paralympique en Russie.

« Ultimement, la Russie doit rétablir la confiance du monde sportif dans son ensemble, a déclaré Craven. Le Comité paralympique russe et les autorités russes doivent instaurer la confiance vis-à-vis de leurs actions. »

La Russie reste critique à l'égard des exigences du CIP qui demande un changement de culture et de mentalité dans un pays qui nie avoir contribué à l'élaboration d'un vaste système de dopage avec la complicité de l'état.

« De telles déclarations sont extrêmement subjectives et vagues », a fait savoir le Comité paralympique russe, « et il est extrêmement difficile de discuter de la feuille de route en matière de dates et de mesures concrètes. »