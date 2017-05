Bill White s'éteint à 77 ans

Les Blackhawks ont confirmé la triste nouvelle dans un communiqué, lundi.

White, originaire de Toronto, a entrepris sa carrière avec les Kings de Los Angeles en 1967 avant d'être cédé aux Blackhawks pendant la saison 1969-70.

Il a formé un solide duo à la ligne bleue avec Pat Stapleton et aidé l'équipe à participer aux éliminatoires à chacune de ses sept saisons à Chicago.

Il a pris part à six matchs des étoiles d'affilée entre 1969 et 1974 et il a brièvement agi comme entraîneur-chef des Blackhawks pendant les 46 derniers matchs de la saison 1976-77.

White a complété sa carrière avec 50 buts, 215 mentions d'aide et 495 minutes de pénalités en 604 matchs dans la LNH à Los Angeles et Chicago. Il a ajouté sept buts et 32 passes en 91 matchs éliminatoires.

« L'organisation des Blackhawks de Chicago exprime ses meilleures pensées et sincères condoléances à la famille de Bill White alors que nous pleurons sa disparition, a déclaré l'équipe dans un communiqué. On se rappellera de lui comme d'un leader, d'un coéquipier généreux et d'un adversaire difficile à contrer. Son style énergique a aidé les Blackhawks à connaître un grand succès pendant son séjour avec l'équipe. »

Il s'est joint à l'équipe canadienne pendant la Série du siècle en 1972 contre l'Union soviétique après le premier match, terminant la série avec un différentiel de +7 et jouant un rôle de premier plan avec l'équipe en désavantage numérique.