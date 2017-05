Twin Peaks fait un retour remarqué à la télévision

Les deux premiers épisodes étaient très attendus par les amateurs de cette légendaire série toujours réalisée par David Lynch, qui a également coécrit le scénario avec le cocréateur de Twin Peaks Mark Frost. « Troublant, étrange, drôle et fondamentalement impossible à résumer », a écrit le Hollywood Reporter au sujet du début de la nouvelle saison.

Cette série a révolutionné le genre en laissant des questions sans réponses et a captivé les téléspectateurs. La série a remporté un succès immédiat et a gagné trois prix Golden Globe en 1991, dont celui du meilleur acteur pour Kyle MacLachlan.

« Ça recommence », a écrit MacLachlan sur Twitter. L’acteur est de retour dans le rôle de l'agent spécial du FBI Dale Cooper.

IT IS HAPPENING AGAIN. #twinpeaks pic.twitter.com/HhsuTID79P