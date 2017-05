Nicole Kidman, la « reine de Cannes »

En plus de sa carrière déjà impressionnante, l’actrice australienne est omniprésente cette année sur la Croisette. « Je suis à une étape de ma vie où je veux faire croire que j’ai 21 ans et que je commence ma carrière », a dit Kidman aux journalistes lundi. « Je veux essayer de nouvelles choses et soutenir des réalisateurs auxquels je crois. »

L’un de ces réalisateurs, le grec Yorgos Lanthimos, présentait ce lundi son film The Killing of a Sacred Deer, un drame familial avec Colin Farrell et Alicia Silverstone.

Raffey Cassidy, le réalisateur Yorgos Lanthimos, Sunny Suljic, Colin Farrell et Nicole Kidman lors de la présentation du film « The Killing of a Sacred Deer » le 22 mai 2017 à Cannes Photo : Getty Images

Nicole Kidman a aussi foulé le tapis rouge dimanche pour la présentation du film How to Talk to Girls at Parties du réalisateur américain John Cameron Mitchell.

Le réalisateur John Cameron Mitchell, avec les actrices Nicole Kidman et Elle Fanning, présente le film « How to Talk to Girls at Parties » à Cannes le 21 mai 2017. Photo : Getty Images/ Andreas Rentz

La comédienne aura deux autres occasions de monter les marches du palais des festivals, notamment lors de la présentation du film de la réalisatrice américaine Sofia Coppola The Beguiled, une reprise d'un film de 1971 mettant en vedette Clint Eastwood. Elle fait éaglement partie de la distribution de la deuxième saison de la série de Jane Campion Top of the Lake, dans laquelle elle joue un personnage qu'elle décrit comme étant « une féministe lesbienne radicale ».

En entrevue, Nicole Kidman rappelle qu’elle n’a plus besoin de travailler, mais qu’elle a ce désir à l’aube de la cinquantaine d'être dirigée par de jeunes réalisateurs. « J’ai beaucoup travaillé. […] Je travaille, car c’est une passion. Je travaille, car c’est ainsi que je m’exprime. »