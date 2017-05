Le dernier spectacle du célèbre cirque américain Ringling Brothers and Barnum and Bailey

Les pressions des organismes de défense des animaux ont poussé le cirque à fermer ses portes. Celui qui disait présenter « le plus grand spectacle du monde » en a offert un dernier dans une salle de Long Island dimanche. Les propriétaires du cirque avaient annoncé la nouvelle de la fermeture en janvier dernier.

La fermeture, qui a été annoncée à la mi-janvier par la maison mère Feld Entertainment, avait été précédée en 2016 du retrait des éléphants du spectacle. L'entreprise a expliqué que le cirque n'était plus rentable. Des voix se sont fait entendre et mettent en doute cette raison puisque les salles étaient encore pleines. « Cela n'a pas été géré de la bonne manière », se désole Greg Packer, un spectateur du cirque depuis son enfance. « On aurait dû laisser la possibilité à quelqu'un de le racheter. On met en pièces une communauté. »

Il reste d'autres cirques en activité aux États-Unis, mais Ringling Bros. and Barnum and Bailey était le plus important avec une scène de 30 mètres de long et 20 mètres de large, et avec ses 300 employés.