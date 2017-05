Céline Dion et Cher en vedette aux Billboard Music Awards

Le rappeur canadien Drake a été le roi de la soirée en remportant 13 prix, battant le record d’Adele.

La diva québécoise a célébré les 20 ans de sa chanson vedette My Heart Will Go On dans une robe blanche aux épaules bouffantes, du créateur français Stéphane Rolland, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.

Voyez les prestations de Drake, Céline Dion et Cher

Drake, Céline Dion et Cher en vedette au gala Billboard

Une prestation suivie quelques minutes plus tard par celle de Cher, qui venait de célébrer ses 71 ans le jour précédent. Cette dernière a reçu le prix Icône pour l’ensemble de sa carrière des mains de Gwen Stefani.

Cher a interprété « Believe » au gala des Billboard Music Awards. Photo : Getty Images/ Ethan Miller

Vêtue d’une robe filet de couleur argent, Cher a interprété son grand succès Believe. Plusieurs vidéos de Céline Dion chantant pendant la prestation de Cher dans les coulisses ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Cher est revenue sur scène durant la soirée pour interpréter If I Could Turn Back Time, une de ses chansons des années 80. Elle était vêtue et coiffée de la même manière que dans le vidéoclip de ce succès.

Cher interprète « If I Could Turn Back Time » au gala Billboard Photo : La Presse canadienne/Chris Pizzello/Invision/AP

Lors de la soirée, un hommage émouvant a été rendu au chanteur de Soundgarden, Chris Cornell, mort mercredi soir à Détroit, à l’âge de 52 ans.

Les Billboards Music Awards sur les réseaux sociaux

Céline Dion a posé avec le rappeur canadien Drake qui s'est même incliné devant la diva québécoise.

Drake et Céline Dion hier aux #BBMAs pic.twitter.com/5gNrdP8tFK — emeric berco (@Mrik) 22 mai 2017

René-Charles Angelil accompagnait sa mère

Arrivée aux #BBMAs avec la nouvelle équipe de sécurité / Arriving at the #BBMAs with the new security team ! 😎😉 - TC #myheartwillgoon pic.twitter.com/db9LpDYW7T — Celine Dion (@celinedion) 22 mai 2017

Drake et ses 13 trophés

🔥 Massive congrats to @Drake ! Le rappeur a remporté pas moins de 13 récompenses hier soir aux #BBMAs pic.twitter.com/iZrG9N3ANC — Sony/ATV France (@SonyATVFR) 22 mai 2017

Le styliste de Céline Dion Law Roach travaille avec elle depuis 1 an et l'a souligné sur Instagram. « Dieu m'a envoyé un ange du ciel. Aujourd'hui, ça fait exactement 1 an qu'on s'est rencontrés. Bon anniversaire Céline. »



God sent me an angel.... Today is exactly one year from the day we first met. Happy Anniversary Celine Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 21 Mai 2017 à 19h10 PDT