Le dépouillement final des bulletins de vote commence en C.-B.

Selon ces résultats, le Parti libéral a fait élire 43 députés, le Nouveau Parti démocratique de John Horgan 41 et le Parti vert d’Andrew Weaver 3. L’Assemblée législative compte 87 sièges, ce qui fait en sorte qu’un parti doit faire élire 44 députés pour obtenir la majorité.

Elections BC doit maintenant faire le compte des 179 380 bulletins de vote des électeurs absents qui n’ont pas encore été dépouillés et procédé au recomptage dans deux circonscriptions, soit celle de Courtenay-Comox sur l’île de Vancouver et dans Vancouver-False Creek.

Dans la première, le NPD mène pour le moment avec une très mince avance de neuf voix, tandis que dans la seconde, le député libéral sortant Sam Sullivan devance la néo-démocrate Morgane Oger par plus de 400 voix.

Une fois les résultats dévoilés, les Britanno-Colombiens doivent s’attendre à observer une intensification des jeux politiques de la part des trois partis. John Horgan du NPD et Christy Clark des libéraux ont déjà communiqué avec le chef vert Andrew Weaver pour tenter de le rallier à leur parti dans le cas où un gouvernement minoritaire est confirmé.

Les verts prêts à négocier

M. Weaver a pour le moment évité de préciser avec qui il entend s’associer, mais a nommé une équipe de négociation et a mentionné trois dossiers prioritaires pour sa formation politique : la réforme du mode de scrutin, la révision du financement des partis politiques et la reconnaissance du Parti vert comme parti officiel.

Elections BC précise que les résultats du vote seront publiés sur son site Internet au fur et à mesure qu’ils sont connus.

Final count for #BCelxn17 is May 22 to 24. Results updated as counting progresses at https://t.co/0kkfK7qIRA.