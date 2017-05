Cybersécurité : accord entre Hydro-Québec et Israel Electric

La société d'État doit contrer jusqu'à 500 attaques de pirates informatiques chaque année, une situation qui préoccupe la haute direction.

Pour mieux se prémunir contre ces agressions, qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques, Hydro-Québec vient de conclure une entente de partenariat avec son homologue israélienne, Israel Electric, en vue d'échanger les meilleures pratiques permettant de déjouer les plans de pirates informatiques.

Israël est reconnu comme un leader mondial en matière de cybersécurité.

Jusqu'à maintenant, les cyberattaques perpétrées contre Hydro-Québec n'ont pas affecté le réseau de distribution d'électricité, mais la direction entend redoubler d'ardeur pour éviter qu'un tel scénario se produise.

Cette question est devenue un enjeu « important » pour Hydro-Québec, a convenu lundi le président de son conseil d'administration, Michael Penner, en marge de la signature de l'entente d'échange d'informations entre les deux grands producteurs d'électricité. Tôt ou tard, un pirate mal intentionné pourrait en effet réussir à s'infiltrer dans le réseau informatique d'Hydro et provoquer une véritable catastrophe, paralysant toute l'Amérique du Nord.

On essaie de trouver une façon d'éviter que ce soit majeur. Les attaques cyber, elles s'en viennent. Ce n'est pas une question [de savoir] si elles s'en viennent, c'est juste quand. Michael Penner, président du C. A. d'Hydro-Québec, en mêlée de presse

Les attaques informatiques connaissent une croissance exponentielle dans le monde, d'où l'importance pour Hydro de se maintenir à l'avant-garde, constamment à la fine pointe de la technologie. C'est pourquoi on a décidé de multiplier les échanges avec Israël, grâce à une entente rendue officielle à l'occasion de la mission menée présentement par le premier ministre Philippe Couillard en Israël et en Cisjordanie.

Des conséquences qui pourraient être importantes

Jusqu'à maintenant, les attaques contre Hydro-Québec ont eu un effet mineur. Elles visaient par exemple le site web, mais les infrastructures ont toujours été épargnées.

Une attaque contre le réseau d'Hydro aurait des conséquences « sur toute la partie nord-est de l'Amérique du Nord », a renchéri le premier ministre Couillard, rappelant que le Québec exporte son électricité aux États-Unis et en Ontario.

Le système de protection en place à la société d'État contre d'éventuelles cyberattaques est déjà « assez costaud », a précisé M. Penner, voulant se faire rassurant, mais on cherche à le rendre encore plus impénétrable. « On veut jamais prendre ça pour acquis », a-t-il ajouté.

La délégation québécoise a pu visiter le Cyber Gym, le centre de simulation de cybersécurité israélien, où l'on teste les failles des systèmes informatiques.

Chaque année, Israël doit contrer des millions d'attaques de pirates informatiques, d'importance variable.