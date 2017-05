Un texte de

Boucher n’a pas cherché d’excuses ou de faux-fuyants, ses joueurs ont mal joué. Point final. Il a lui-même jonglé maladroitement avec ses gardiens en cours de rencontre.

Phénomène assez rare, il a concédé la victoire après deux périodes. Derik Brassard, Cody Ceci, Craig Anderson et Erik Karlsson ont tous obtenu congé au troisième engagement. Comme leurs coéquipiers, ils auront besoin de toute leur énergie pour éviter l’élimination, mardi, à Ottawa.

Une partie de m…

« A game of crap » a résumé Kyle Turris. Vous n’avez pas besoin de moi pour traduire… ni pour lui donner raison.

Dion Phaneuf a été moins incisif, mais en arrive aux mêmes conclusions : « C’était humiliant. Mais on sait qu’il faut se relever ».

Ses coéquipiers ont sensiblement tenu le même langage. Comme Guy Boucher, ils ont admis « la bouette » et pensent surtout à la façon dont ils vont en sortir.

« Ça nous est arrivé avant et on a trouvé le moyen de rebondir. Ce n’est pas la première fois et je suis convaincu qu’on en est capable » a conclu le capitaine Erik Karlsson.

Retour au 1-3-1?

Depuis deux matchs, les Sénateurs ont mis davantage de pression sur la défense des Penguins qu’on croyait hypothéquée par les blessures. Mais la stratégie n’a pas rapporté. Mardi, à Ottawa, Il faut s’attendre à retrouver les Sénateurs patients, attentifs et opportunistes qui ont surpris en atteignant la finale de l’Association Est.

Les commentaires d'après-match de Guy Boucher

Rien de gagné

Dans le camp des Penguins, on avait le triomphe modeste. Je vais vous épargner la litanie des « Ce n’est pas terminé » et des « Rien n’est encore gagné » répétés poliment par des vainqueurs qui ne veulent pas motiver l’adversaire.

L’entraîneur des Penguins, Mike Sullivan, a rendu hommage à ses unités de désavantage numérique. Imaginez!

Les Sénateurs n’ont toujours pas marqué un but en attaque massive dans cette série. C’est vrai. Mais disons que Sullivan est bien gentil pour ses p’tits gars. Les Sénateurs n’ont besoin de personne en ce moment. Ils ne sont même pas capables de s’installer en zone adverse.

Il faut régler ce problème. La solution ne passe pas que par là, mais ce sera un détour obligé.