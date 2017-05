Saku Koivu intronisé au Temple de la renommée de l'IIHF

Un honneur mérité pour Koivu et sa carrière de 1124 matchs dans la Ligue nationale de hockey, dont 792 avec le Canadien de Montréal dont il a été le capitaine pendant dix ans.

Le combatif joueur de centre a aussi été récompensé pour avoir contribué à la première conquête de la médaille d'or par la Finlande au Championnat du monde de hockey sur glace, en 1995.

Sakic a pris part à 1378 matchs dans la LNH, amassant 625 buts et 1016 mentions d'aide pour un total de 1641 points, et a remporté la coupe Stanley en deux occasions avec l'Avalanche.

Il se classe au neuvième rang pour le plus grand nombre de points dans l'histoire de la LNH, et ses huit buts en prolongation lors des séries éliminatoires sont inégalés dans les annales de la ligue.

Selanne a également passé une saison au Colorado, en 2003-2004. Auparavant, il avait établi des records de la LNH pour une recrue en récoltant 76 buts et 132 points avec les Jets de Winnipeg en 1992-1993.

Champion de la coupe Stanley avec les Ducks d'Anaheim en 2007, il a terminé sa carrière de 21 saisons avec 684 buts et 773 mentions d'aide pour un total de 1457 points.

Teemu Selanne célèbre la médaille de bronze obtenue par la Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver 2010. Photo : Associated Press/Matt Slocum

Selanne a aussi participé aux Jeux olympiques en six occasions, récoltant 43 points, des sommets dans l'histoire des Jeux.

Il a mis la main sur une médaille d'argent et trois de bronze et a été élu joueur le plus utile à son équipe, à l'âge de 43 ans, lors des Jeux de Sotchi en 2014.

Uwe Krupp, un coéquipier de Sakic avec les Nordiques de Québec et l'Avalanche du Colorado, Angela Ruggiero, une vedette de l'équipe féminine des États-Unis, l'Autrichien Dieter Kalt, l'Écossais Tony Hand et le Français Patrick Francheterre ont aussi été honorés lors d'une cérémonie tenue avant le match pour la médaille de bronze entre la Suède et la Russie.