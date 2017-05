Charles Linglet, d'Outremontais à porte-couleurs du Bélarus au mondial de hockey

Un texte de Jean-Patrick Balleux

« C'est le parc soleil pour moi. Chaque fois que je viens au Québec, je passe toujours par Outremont. Ce sont mes souvenirs d'enfance », a confié le joueur de 34 ans qui a étudié au Collège Stanislas et à l'école Paul-Gérin Lajoie.

Il s'est ensuite expatrié à Baie-Comeau pour y porter le chandail du Drakkar dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec.

Un parcours qui l'a amené jusqu'à arborer les couleurs des Oilers d'Edmonton pendant 5 matchs en 2010.

Mais à 28 ans, Charles Linglet réalise que sa carrière dans la LNH lui glisse entre les doigts. Le Montréalais décide alors de faire le grand saut en Europe. La Ligue continentale russe lui ouvre les bras.

Le Torpedo de Nizhny Novgorod en Russie sera sa première destination au cours des six saisons suivantes. Suivront Zagreb et Minsk en KHL, Lugano (Ligue suisse), Berlin (Ligue allemande) et Tappara Tempera (Ligue finlandaise).

Pas mal de route pour le Québécois qui avoue pourtant préférer la stabilité.

C'est dans cette optique qu'en 2012, Linglet, a accepté d'adopter la nationalité bélarusse.

« Au cours du camp d'entraînement, ils nous ont approchés Kevin Lalande, Goeff Platt et moi, pour nous offrir la citoyenneté pour nous permettre de faire partie de l'équipe nationale, espérant ultimement de participer aux Jeux olympiques.

« Au départ, c'était une conversation anodine dans un lobby d'hôtel, mais nous avons fait les démarches et au final, le président du pays a donné son approbation. Quelques mois plus tard, on avait le passeport entre nos mains », a raconté Linglet à Paris lors d'une conversation téléphonique.

L'Outremontais a donc le plaisir de porter le même uniforme qu'Andrei et Sergei Kostitsyn, des anciens joueurs du Tricolore bien connus des amateurs... pour les bonnes et les mauvaises raisons.

« C'est difficile d'être constant dans la KHL. Ce sont de bons joueurs. Leur façon de jouer ici est la même qu'à l'époque du Canadien. Ils peuvent être obscurs pendant quelques matchs et tout d'un coup, dominer comme pas un. »

Le Bélarus 13e du Mondial 2017

Linglet venait d'inscrire une mention d'aide sur le but gagnant du Bélarus, dans une victoire de 4-3 contre la Norvège lorsque Radio-Canada Sports l'a joint.

Une 2e victoire en 7 matchs au tour préliminaire. Une joie qui cachait mal la déception de n'avoir pu qualifier son pays d'adoption pour les quarts de finale du tournoi.

Ajoutez le fait qu'en novembre dernier, l'équipe nationale de la Slovénie a officiellement privé le Bélarus d'un billet pour les Jeux olympiques de Pyeongchang... C'est comme si Linglet était devenu bélarusse... pour rien.

Linglet réalise qu'il a plus de saisons derrière lui que devant.

Avant tout, il cherche maintenant une destination plus sécuritaire pour sa conjointe et ses deux enfants qui le suivent dans ses aventures européennes.

« Ici à Minsk, on a le sentiment d'être en sécurité. Tu peux marcher dans la rue, il n'y a pas de problème. C'est la grosse différence avec la Russie, où c'est plus difficile. On peut voir des gens ivres sur la rue, et parfois plus sale. À Minsk, c'est très propre. Il y a toujours quelqu'un qui ramasse les déchets. Avec la petite famille, c'est un aspect important (dans ma recherche d'un contrat avec un club) », a précisé Linglet.

S'il ne retourne pas à Berlin cet automne, parce que l'équipe effectue un virage jeunesse, Linglet aimerait bien aboutir ailleurs en Allemagne, ou encore en Autriche pour terminer sa carrière.

Pour l'instant, Linglet prévoit passer les deux prochains mois en Floride où il possède une maison.

Son premier projet de vacances? « Visiter Disneyland... avec les enfants! »