Alexander Zverev entre dans le cercle des gagnants

L'Allemand de 20 ans, tombeur de Milos Raonic en quarts de finale, a triomphé en deux manches de 6-4 et 6-3 contre la deuxième tête de série Novak Djokovic.

Le Serbe n'a pas été en mesure d'installer son jeu comme il l'avait fait en demi-finales face à Dominic Thiem (no 8), sèchement battu 6-1 et 6-0.

Djokovic a été bousculé par Zverev, qui n'affichait aucun sentiment d'infériorité contre le géant qui se dressait devant lui.

Zverev semblait même être celui qui avait le plus d'expérience sur le court dans ce choc des générations. À 20 ans et 31 jours, il est le sixième joueur le plus jeune de l'ère open à gagner un tournoi de la catégorie Masters 1000.

Il a inscrit 16 coups gagnants contre 14 fautes directes et a profité du jeu parfois erratique de son célèbre adversaire, qui a lui-même commis 27 erreurs non provoquées comparativement à seulement 11 coups gagnants.

Zverev a amorcé le match avec autorité en brisant le service de Djokovic dès le jeu initial et a mis fin au duel en enregistrant son troisième bris de la confrontation.

La prochaine escale de la série Masters 1000 aura lieu à Montréal, pour la Coupe Rogers, au début du mois d'août. D'ici là, deux tournois du grand chelem sont prévus à l'horaire.

Un tandem Djokovic-Agassi

Après la rencontre, Djokovic a confirmé qu'il fera équipe avec Andre Agassi à Roland-Garros.

« Je discute avec Andre depuis deux semaines, par téléphone, et on a décidé de travailler ensemble à Paris. Donc, il sera là et on va voir ce qui se passera à l'avenir. On est tous les deux impatients de travailler ensemble et de voir où ça nous mènera », a déclaré le Serbe.

Le 5 mai dernier, celui que l'on surnomme le Djoker s'est séparé de son entraîneur Marian Vajda, de son préparateur physique Gebhard Gritsch et de son physiothérapeute Miljan Amanovic.

Djokovic peine depuis le début de la saison. Il a décroché un seul titre, à Dubaï, et n'a pas atteint le carré d'as dans quatre des sept compétitions auxquelles il a participé.