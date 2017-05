Nadeau-Dubois et Massé élus porte-parole de Québec solidaire

Mme Massé a été élue sans opposition, alors que M. Nadeau-Dubois faisait face communautaire Sylvain Lafrenière.

Les trois candidats au poste de porte-parole sont allés voter en matinée.

Manon Massé sans opposition

Du côté du porte-parole féminin, le suspense était moins important; Manon Massé était la seule candidate à briguer le poste. Elle devait tout de même recueillir l'appui des délégués qui avaient le choix de voter pour ou contre la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.

Elle succédera à Françoise David, qui a démissionné en janvier dernier pour des raisons de santé.

Pour les hommes, deux candidats étaient en lice. L'ex-leader étudiant et candidat du parti dans Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, et le travailleur communautaire Sylvain Lafrenière ont fait campagne pour succéder à Andrés Fontecilla.

Après avoir voté, M. Nadeau-Dubois a rappelé qu'il avait déjà occupé le poste de porte-parole celui de la CLASSE pendant la grève étudiante et qu'il espérait maintenant devenir celui de Québec solidaire.

Sylvain Lafrenière, qui a parlé d'une « longue » mais « bonne » campagne, s'est distingué de M. Nadeau-Dubois en se prononçant plutôt contre les alliances électorales et en défendant la pertinence d'élire un porte-parole extraparlementaire.

Malgré ces différences d'opinions avec M. Nadeau-Dubois, il a promis de se rallier quoiqu'il arrive.

On est dans le même parti, ce n'est pas une question pour moi. On va se rallier, on va s'entendre.

« On a des différences d'opinions, ça fait partie de la démocratie dans un parti », a-t-il ajouté.

Pour ou contre les alliances?

L'après-midi s'annonce également très occupé pour les centaines de délégués du parti, qui seront appelés à s'exprimer sur les rapprochements avec les autres partis indépendantistes, dont le Parti québécois.

Manon Massé, qui n'a pas dit publiquement son opinion sur le sujet, a souligné qu'il s'agissait d'un enjeu émotif pour certains militants solidaires, notamment pour les gens des communautés culturelles qui ont été « marqués au fer rouge » par la Charte des valeurs de l'ancien gouvernement du Parti québécois.

On sent le poids de la responsabilité. On sent que les membres se sentent responsables pour le Québec.

Manon Massé