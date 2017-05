Céline Dion fête les 20 ans d'un de ses plus grands succès aux Billboard Music Awards

La Québécoise soulignera les 20 ans de My Heart Will Go On, en interprétant la célèbre chanson du film Titanic, dans un décor somptueux, assurent les organisateurs de l'événement.

Autre vedette attendue : Cher, qui interprètera l’un de ses plus grands tubes, Believe et qui recevra le trophée Icône pour l’ensemble de sa carrière. Gwen Stefani lui remettra ce prix décerné l'an dernier à... Céline Dion.

Du côté de la compétition, le rapper canadien Drake, qui a déjà reçu 10 trophées dimanche matin en prégala, pourrait en ajouter 12 à son palmarès en soirée. Parmi ses concurrents, citons le duo américain de musique électronique dance The Chainsmokers était aussi en nomination dans 22 catégories. Il a raflé trois prix dimanche matin.

Le chanteur canadien Drake Photo : AP Photo/Joel Ryan

Drake et The Chainsmokers convoiteront notamment le titre d'artiste de l'année. Beyoncé, Rihanna, Adele, Ariana Grande, The Weeknd, Twenty one pilots, Shawn Mendes et Justin Bieber pourraient toutefois les devancer.