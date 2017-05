De Grasse maître du 200 m à Kingston

De Grasse a franchi la ligne d'arrivée en un temps de 20 s 14/100. Le détenteur de la médaille d'argent sur cette même distance aux Jeux olympiques de Rio a devancé dans l'ordre l'Américain LaShawn Merritt (20,28 s) et le Britannique Zarnel Hughes (20,29 s).

L'Ontarien, qui lorgne le trône d'Usain Bolt avec le départ prochain à la retraite de l'ogre jamaïcain, s'est imposé dans les 50 derniers mètres.

« J'ai tenté de courir les 150 premiers mètres rapidement et de maintenir la cadence [jusqu'à la fin de la course], a-t-il expliqué.

« J'essaie de retrouver ma forme, mon conditionnement physique et me préparer pour le reste de la campagne. Mais maintenant, je me sens bien et je suis prêt à courir », a affirmé De Grasse.

L'athlète de 22 ans compte trois médailles olympiques et deux autres aux Championnats du monde d'athlétisme.

Au saut à la perche, le Canadien Shawnacy Barber a réalisé la troisième performance de la journée. Le Torontois a réussi un bond de 5,40 m. L'Américain Sam Kendricks (5,80 m), décoré d'une médaille de bronze à Rio, et son compatriote Logan Cunningham (5,50 m) ont occupé les deux premières marches du podium.

Autres résultats :

100 m masculin (vent: + 0,4 m/s)

Yohan Blake (JAM) 9,93 s Ronnie Baker (USA) 9,98 s Mike Rodgers (USA) 10,02 s

100 m féminin (vent: + 0,1 m/s)