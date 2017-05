Éric Gagné met fin à sa tentative de retour au jeu

« J'ai vraiment essayé et, au cours des derniers mois, j'ai vécu des moments extraordinaires en faisant ce que j'aime le plus au monde. Le baseball me passionne, c'est le sport que j'aime et il en sera toujours ainsi.

« Mais en ce qui a trait à mon rêve de remonter sur un monticule des majeures, je pense avoir atteint ma « date d'expiration » (rire). Mon amour du baseball ne sera pas suffisant pour y parvenir », estime le releveur de Mascouche, maintenant âgé de 41 ans.

Éric Gagné a pris part à son dernier match dans le baseball majeur en 2008 à l'âge de 32 ans.

En mars dernier, le droitier avait toutefois étonné énormément de gens en portant l'uniforme du Canada à la Classique mondiale de baseball. Il n'avait accordé aucun point mérité en deux manches et un tiers et sa rapide atteignait les 93-94 milles à l'heure.

Éric Gagné Photo : La Presse canadienne/John Raoux

Après ce tournoi international, Gagné avait poursuivi son entraînement en Arizona au complexe des Dodgers de Los Angeles.

Il y a trois semaines, dans l'espoir de convaincre une organisation du baseball majeur de lui accorder une chance, il s'était joint aux Ducks de Long Island, une équipe indépendante de la Ligue Atlantique qui aligne plusieurs anciens joueurs des majeures.

Cette expérience ne s'est toutefois pas avérée concluante. En trois manches et deux tiers avec les Ducks, Gagné a compilé une fiche de 0-2 et une moyenne de points mérités de 12,27. Utilisé dans cinq rencontres, il a connu trois sorties de qualité alors que les deux autres ont été difficiles.

Samedi soir, après avoir accordé quatre coups sûrs, un but sur balles et trois points mérités en un tiers de manche, Gagné a jugé que le poids des années avait fait son oeuvre et qu'il ne valait plus la peine de continuer.

Retourner dans les majeures... comme entraîneur

Cela dit, le Mascouchois n'abandonne pas l'idée de retourner un jour dans les grandes ligues.

Au cours des dernières années, durant la morte-saison, Gagné est devenu l'entraîneur personnel de plusieurs jeunes espoirs appartenant à des équipes de la MLB. Il s'est aussi impliqué à titre d'entraîneur des lanceurs au sein de l'équipe de... France.

L'un des protégés de Gagné, le montréalais Jesen Therrien, est présentement le releveur le plus dominant au niveau AA (dans la Ligue Eastern) au sein du club-école des Phillies de Philadelphie.

Jesen Therrien en 2013 Photo : Facebook/Canadian Baseball Network/Eddie Michels

En 22 manches et deux tiers, Therrien présente une extraordinaire moyenne de points mérités de 1,19. Il a retiré 31 frappeurs sur des prises et n'a accordé que trois buts sur balles.

« À compter de maintenant, je vais vraiment me concentrer sur le métier d'entraîneur et avoir pour objectif de retourner dans les majeures dans un tel rôle. Je vais assouvir ma soif de compétition d'une autre manière, en encourageant les jeunes que je supervise et en regardant Jesen Therrien dominer et faire son chemin jusqu'à la MLB », a expliqué Gagné.

Le recordman du baseball majeur (il avait réussi 84 sauvetages consécutifs à ses belles années avec les Dodgers au début des années 2000, ce qui lui avait valu le surnom de Game Over) savait dès le départ que ses chances de retourner dans les majeures étaient assez minces. Mais personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir tout donné pour y parvenir.

Gagné était meurtri par de sérieuses blessures (au dos notamment) lorsqu'il avait raccroché son gant et ses souliers à crampons à la fin des années 2000.

Le fait qu'il soit parvenu à briller de cette façon à la Classique mondiale en mars dernier, à 41 ans, constituait déjà un véritable (et très improbable) exploit.

Il ne renonce d'ailleurs pas à l'idée de représenter à nouveau le Canada aux Jeux de Tokyo en 2020, alors que le baseball sera de retour sur la scène olympique (sans la participation des joueurs des majeures).

On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite.