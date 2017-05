Pospisil champion du Challenger de Busan

Pospisil a triomphé en finale du Japonais Go Soeda, 134e raquette mondiale, en deux manches sans équivoque de 6-1 et 6-2.

Il s'agit d'une première victoire dans un Challenger en près de quatre ans pour le joueur de la Colombie-Britannique. Son dernier sacre, avant Busan, remontait au mois d'août 2013 à Vancouver. Il avait atteint le tour ultime à San Francisco plus tôt cette saison, en février, mais s'était incliné devant le Chinois Ze Zhang.

Pospisil a mis un terme à la rencontre avec trois as consécutifs. Il en a enregistré un total de neuf contre aucun pour son rival nippon.

🇨🇦 @VasekPospisil fires three straight aces to close out his 5th #ATPChallenger title, d. #Soeda 61 62 in 55 minutes for the Busan crown. pic.twitter.com/Uffa56yisu