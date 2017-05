Doublé canadien au Grand Prix Cycliste de Gatineau

Kirchmann a remporté l'or, tandis que Lay a récolté l'argent sur ce parcours de 104 km à l'intérieur du parc national de la Gatineau.

L'Américaine Kendall Ryan a complété le podium, alors que Joëlle Numainville de l'équipe du Québec a terminé au quatrième échelon.

« Nous savions que la course se terminerait au sprint et Karol-Ann [Canuel], 47e, nous a amenées jusqu’au dernier virage, ce qui nous a permis de virer à l’intérieur où personne n’a pu nous dépasser. L’exécution de ce sprint était presque parfaite et de réussir ça pour une première fois, c’est plutôt amusant », a soutenu Lay après l'épreuve.

Trois Canadiennes sont donc montées sur le podium au terme de cette fin de semaine de compétition. En plus de Lay et Kirchmann, Karol-Ann Canuel avait terminé deuxième au contre-la-montre la veille.