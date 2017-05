Cloud Computing remporte le 142e Preakness Stakes à Baltimore

Favori à 13-contre-1, Cloud Computing était un des cinq chevaux à ne pas avoir participé au Derby du Kentucky, il y a deux semaines.

Le gagnant du Derby du Kentucky, Always Dreaming, s'est battu côte à côte avec Classic Empire pendant une bonne partie de la course, mais Classic Empire s'est emparé de la tête lors du virage le plus éloigné de la piste.

Il semblait se diriger vers une victoire, mais Cloud Computing a comblé le retard en empruntant l'extérieur de la ligne de course, et il a triomphé par une tête.

Always Dreaming a perdu de la vitesse et il a dû se contenter du 8e rang sur un total de 10 chevaux à galoper sur la piste de Pimlico.

Une foule record de 140 327 spectateurs ont été témoins de la victoire de Cloud Computing.

Le jockey Javier Castellano a enregistré une deuxième victoire en carrière au Preakness Stakes et son poulain a remporté une deuxième course en carrière. Castellano avait chevauché Bernardini vers la victoire, en 2006.

L'entraîneur Chad Brown a gagné une première course de la Triple couronne américaine.

Senior Investment a complété la course d'un peu plus de 1,9 kilomètre au 3e échelon.

Lookin At Lee, qui avait terminé deuxième au Derby du Kentucky, a pris la 4e place, suivi de Multiplier et Conquest No Money.

Le Belmont Stakes, la troisième et dernière course de la prestigieuse Triple couronne américaine, aura lieu dans trois semaines, le 10 juin, dans la banlieue de New York.