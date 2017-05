Découvert par hasard, un tableau de Maud Lewis a été vendu 45 000 $

Le Portrait of Eddie Barnes and Ed Murphy, Lobster Fishermen (Portrait d’Eddie Barnes et Ed Murphym, pêcheurs de homard), estimé à 16 000 $, a donc été vendu presque trois fois plus cher. L’acheteur est un homme de Calgary qui a souhaité garder l’anonymat.

Le tableau avait été retrouvé voilà un peu plus d’un an dans un magasin de New Hamburg au milieu de dons offerts à un comité mennonite. Il avait été ensuite été présenté au Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse avant de repartir en Ontario pour être vendu.

L'argent récolté sera utilisé par le comité mennonité pour son travail humanitaire contre la famine qui frappe le Nigeria et le Soudan du Sud.

Maud Lewis, qui a vécu dans la pauvreté une grande partie de sa vie, vendait ses œuvres chez elle, près de Digby, en Nouvelle-Écosse, à des prix incroyablement bas (2-3 $) vu son talent méconnu. Après sa mort en 1970, ses peintures ont été cédées contre plus de 20 000$. Deux d’entre elles ont été acquises par la Maison-Blanche durant la présidence de Richard Nixon.

Maud Lewis tenant un de ses tableaux. Photo : Contribution : Galerie d'art de la Nouvelle-Écosse

L’artiste née à South Ohio est le sujet du film Maud sorti fin avril. L’actrice britannique nommée aux Oscars Sally Hawkins interprète la peintre. Le long métrage de Aisling Walsh, dans lequel on retrouve également l’acteur Ethan Hawke, a connu un beau succès à sa sortie en Nouvelle-Écosse, en plus d’être plébiscité par les critiques.