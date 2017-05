La politique fiscale du Québec pourrait être influencée par les choix de Trump

Si le président Trump réalise son projet de procéder à des baisses de la fiscalité des Américains, touchant particulièrement les impôts des entreprises, cela aura nécessairement un impact sur les décisions du Québec en matière fiscale, a clairement laissé entendre le premier ministre Philippe Couillard, samedi, lors d'un point de presse à Jérusalem, en marge de la mission qu'il dirige en Israël et en Cisjordanie.

« Ça ne peut pas ne pas avoir d'impact [sur les positions du Québec] », a dit M. Couillard, en faisant référence aux promesses faites par M. Trump de procéder notamment à une baisse du taux d'imposition des entreprises de 35 % à 15 %.

C'est certain que si au sud de la frontière il y avait une baisse très importante, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, il faudrait regarder les conséquences, calculer l'impact en termes de taux de change par exemple. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Un tel changement aux États-Unis inciterait certainement le gouvernement « à analyser [son] plan pour continuer à réduire le fardeau fiscal » des Québécois. Mais il n'a pas dit à quel point ni de quelle manière.

Il a aussitôt tenu à nuancer son propos, en rappelant que son gouvernement avait déjà amorcé une réduction de la fiscalité des Québécois, soit des particuliers et des entreprises, et particulièrement les PME, « et pas de façon anodine », selon lui.

Il s'engage à « suivre de très près » l'évolution de ce dossier aux États-Unis, qui demeure le partenaire commercial le plus important du Québec.

Le soutien gouvernemental aux entreprises demeure une priorité, a-t-il ajouté, disant qu'il fallait aussi rendre la fiscalité des entreprises concurrentielle par rapport à celle de l'Ontario.

Bémol supplémentaire, il rappelle aussi que les impôts servent à financer les services publics « auxquels les Québécois tiennent beaucoup », « et que les Américains n'ont pas », s'est-il empressé d'ajouter.

Pas de réductions pour les entreprises pour l'instant

M. Couillard, prudent, ne s'engage donc pas à suivre l'exemple américain et à promettre des réductions massives de la fiscalité des sociétés, car tout dépendra des marges de manoeuvre qui seront disponibles dans les coffres du gouvernement, au moment de préparer le prochain budget, le dernier avant le prochain rendez-vous électoral.

Il tentera alors de trouver le délicat point d'équilibre entre la réduction de la fiscalité et les réinvestissements attendus en santé et en éducation.

« Mon ambition, c'est de continuer à baisser le fardeau fiscal en utilisant les marges de manoeuvre et en respectant les engagements qu'on a pris pour les services publics qui sont importants pour les Québécois, notamment en santé et en éducation », a-t-il dit.

M. Couillard réagissait à un sondage Léger indiquant que les baisses de taxes et d'impôts figuraient au deuxième rang des priorités des Québécois.