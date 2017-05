Ovation de plusieurs minutes à Cannes pour le film de Netflix Okja

En plus d'être au cœur d'une polémique, la présentation aux médias du film Okja avait été particulièrement compliquée, vendredi matin, à Cannes, à cause de problèmes techniques. Le long métrage du Sud-Coréen Bong Joon-ho a connu un accueil bien plus réjouissant lors de sa projection officielle au Festival, quelques heures plus tard.