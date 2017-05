House of Cards : « Trump a volé toutes nos idées », affirme Robin Wright 

Si la saison 5 de House of Cards sera diffusée sur Netflix le 30 mai, Robin Wright commencerait presque à douter de la capacité des scénaristes à trouver de nouvelles histoires pour la sixième. « Trump a volé toutes nos idées », a-t-elle plaisanté lors d’une entrevue avec le journaliste de Variety Ramin Setoodeh.

Renvoi du patron du FBI, informations hautement confidentielles dévoilées à Moscou, enquête explosive sur les liens d’un de ses hommes avec le pouvoir russe… Donald Trump n’aurait en effet presque rien à envier au président Frank Underwood, dont les manigances et la férocité ont fait le sel de la série créée par David Fincher. Certains en viendraient même à se demander qui risque le plus d’être destitué en premier.

Tout en préférant en rire, Robin Wright ressent également un grand malaise devant cette situation : « Oh mon Dieu! On a encore quatre ans de tout ça à vivre ». Selon l’actrice, le salut des États-Unis pourrait passer par une femme, en la personne de Michelle Obama. « Elle serait une formidable présidente », estime-t-elle.

On ne peut sûrement pas tresser autant de lauriers à Claire Underwood. Sa froideur s’est transformée, au fur et à mesure des saisons, en une soif de pouvoir impitoyable analogue à celle de son époux.

Elle est l’équivalent de Lady Macbeth pour Richard III Robin Wright à propos de Claire Underwood

Robin Wright et Kevin Spacey dans « House of Cards » Photo : Facebook/House of Cards

Actrice principale de House of Cards, la Texane n’en oublie pas pour autant le cinéma. En tant que comédienne d’abord, puisqu’on la retrouvera cet été dans Wonder Woman – puis à l’automne, dans le très attendu Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve.

Toutefois, Robin Wright fait également parler d’elle en tant que réalisatrice, après être déjà passée derrière la caméra pour sept épisodes de House of Cards. Elle est venue à Cannes pour présenter son premier court métrage, The Dark of Night.