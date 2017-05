Les sondages s’invitent au congrès de Québec solidaire

Les délégués de Québec solidaire sont réunis en congrès, en fin de semaine, pour se prononcer notamment sur l'idée de conclure des pactes électoraux avec le PQ. Ce débat qui s'annonce houleux se déroulera dimanche, mais la publication d'un sondage samedi matin a ramené le sujet dans l'actualité.

Un sondage Léger Marketing diffusé notamment dans Le Devoir révèle qu'une alliance hypothétique PQ-QS récolterait 39 % de l'appui populaire, contre les libéraux qui recueilleraient 29 % des voix.

Toutefois, Québec solidaire se prononcera moins sur une alliance telle que présentée dans le sondage, que sur des pactes électoraux ponctuels avec le PQ – qui supposerait de ne pas présenter un candidat dans certaines circonscriptions pour favoriser l'élection d'un député péquiste, et vice versa.

Mais les opposants au projet ne semblaient pas plus chauds à l'idée de conclure des ententes électorales ponctuelles avec le PQ.

Sylvain Lafrenière, candidat au poste de porte-parole masculin, est réticent au projet et ce sondage ne le convainc pas de changer d'idée.

M. Lafrenière s'en est remis aux membres qui trancheront sur la question demain, mais selon lui, il y a des points de divergences avec le PQ, notamment sur la question identitaire et sur l'économie, et Québec solidaire ne doit pas oublier ses principes fondamentaux.

« Québec solidaire, oui, veut battre les libéraux c'est bien évident, mais veut un peu plus que ça aussi », a-t-il déclaré en entrevue en marge du congrès.

Le militant de longue date François Saillant croit que les pactes, tels qu'ils sont présentés maintenant, ne se feraient pas à l'avantage de QS.

« Si tout ce que ça donne, c'est de faire élire le Parti québécois, moi je n'embarque pas là-dedans », a-t-il laissé tomber.

M. Saillant a aussi fait valoir que les électeurs ne sont pas « les cartes dans un jeu ».

Tu n'échanges pas ça, des électeurs, comme des cartes de hockey. François Saillant, militant de Québec solidaire

Khadir se représentera dans Mercier

Le député de Mercier, Amir Khadir, comprend les opposants au projet qui se sont sentis trahis par le Parti québécois, qui jusqu'à récemment, a brisé ses promesses, selon lui.

Mais M. Khadir croit que le fait de conclure une entente avec le PQ constituerait une « opportunité » pour « consolider la croissance » de QS et « débloquer la situation politique ».

Le député solidaire a d'ailleurs donné un avertissement au PQ : s'il retombe dans les « tentations identitaires », l'entente ne tient plus.

« C'est sûr que tout ça [tomberait] à l'eau. Je voudrais que ce soit clair. Je serais le premier à dire qu'il n'y a plus d'entente », a souligné le député.

Le député solidaire a d’ailleurs laissé entendre qu'il se représentera en 2018 dans son comté de Mercier, à Montréal, « sauf circonstances exceptionnelles ».

Interrogé en marge du congrès de la formation politique, Amir Khadir semblait blaguer en évoquant la possibilité qu'il se présente dans la circonscription d'Ungava, dans le nord du Québec.

M. Khadir a expliqué avec un large sourire que « l'air était pur » là-bas et qu'il n'y avait pas de « cônes orange ».

Reprenant son sérieux, le député a dit que les citoyens du Québec pouvaient continuer à compter sur lui et que « sauf circonstances exceptionnelles », il se représenterait dans Mercier.

Il a toutefois ajouté qu'il « aimait les circonstances exceptionnelles » et qu'il ne « négligerait aucune proposition ».

Amir Khadir représente la circonscription de Mercier depuis 2008.

« Je vais me représenter. Les citoyens du Québec, de Mercier, peuvent compter sur ma présence. Je vais rester dans le paysage, je vais me représenter et sauf circonstances exceptionnelles, ce sera dans Mercier », a-t-il résumé.