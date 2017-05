Gaétan Lelièvre toujours appuyé par le conseil exécutif du PQ dans Gaspé

Le conseil exécutif s'est réuni vendredi soir à Gaspé et les membres ont convenu à l'unanimité qu'ils appuieront la candidature de leur député, s’il se présente aux prochaines élections provinciales en 2018.

Le député de Gaspé a quitté cette semaine le caucus du Parti québécois, le temps que l'organisation politique fasse la lumière sur les allégations d'apparence de conflit d'intérêts au moment où il était directeur général de la Ville de Gaspé.

Des courriels personnels de M. Lelièvre ont révélé qu'il avait obtenu des faveurs de la firme Roche.

La présidente du conseil exécutif dans la circonscription de Gaspé, Marina O'Connor, explique que le travail se poursuit malgré tout.

On va être derrière lui. […] On va garder contact avec notre député. Même si c’est un député indépendant, il demeure le député de tous les citoyens. Marina O'Connor, présidente du conseil exécutif dans la circonscription de Gaspé

Marina O'Connor, présidente du conseil exécutif dans la circonscription de Gaspé Photo : Radio-Canada

« En attendant, comme il siège [en tant qu’] indépendant, on va continuer à faire comme on faisait dans le temps où on n’avait pas de député du Parti québécois », ajoute-t-elle.

De son côté, la Ville de Gaspé dit avoir toujours collaboré aux enquêtes en toute transparence avec les autorités concernées, et elle souhaite continuer de le faire.

Elle ne fera aucune autre déclaration publique à ce sujet.

D’après les informations de Léa Beauchesne et Nadia Ross