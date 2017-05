Six Canadiens participeront aux qualifications à Roland-Garros

Le sextuor canadien tentera de rejoindre ses compatriotes Milos Raonic et Eugenie Bouchard, qui ont d'ores et déjà une place dans les principaux tableaux de simple masculin et féminin. Daniel Nestor et Gabriela Dabrowski, quant à eux, ont été confirmés en double.

Vasek Pospisil a pour sa part choisi de faire l'impasse sur la deuxième manche des tournois du grand chelem afin d'entamer sa préparation pour la surface gazonnée. Il a pris part aux cinq dernières éditions de la compétition française, mais s'est toujours fait montrer la porte de sortie dès son entrée en lice.

Polansky, 132e sur l'échiquier mondial, et Abanda, 192e sur le circuit de la WTA, sont les joueurs canadiens les mieux classés à participer aux qualifications à Roland-Garros. Diez et Shapovalov pointent de leur côté aux 182e et 188e rangs, respectivement, tandis qu'Andreescu et Wozniak se retrouvent aux 194e et 302e échelons.

Du lot, Wozniak est celle qui a réalisé les meilleurs parcours à la porte d'Auteuil. La Québécoise a atteint les huitièmes de finale en 2009 ainsi que le troisième tour à trois occasions, soit en 2008, 2010 et 2012.

Si elle réussit à accéder au tableau principal, il s'agirait d'une neuvième présence aux Internationaux de France.

Par ailleurs, Andreescu tentera également sa chance chez les juniors. L'athlète ontarienne de 16 ans a remporté deux compétitions ITF cette saison et le tournoi de double junior des Internationaux d'Australie.

Elle a aussi laissé une fort bonne impression en Fed Cup, lors de rencontres pour intégrer le groupe mondial II. Elle a affiché un dossier d'une victoire contre une défaite face à des rivales beaucoup plus expérimentées.