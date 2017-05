Djokovic rejoint Thiem en demi-finales à Rome

Un orage a retardé le dernier quart de finale de la journée de vendredi, qui a finalement été reporté à samedi matin. En avance 6-1 et 1-2, Djokovic a poursuivi sur sa lancée amorcée la veille et a réduit au silence Juan Martin del Potro.

Le Serbe a remporté son duel en deux manches de 6-1 et 6-4. Del Potro ne s'était pas fait balayer par Djokovic lors de leurs sept affrontements précédents, gagnant deux rencontres au passage.

Le vainqueur de la confrontation opposant Djokovic à Thiem retrouvera Alexander Zverev (no 16). Celui-ci a éliminé John Isner 6-4, 6-7 (5/7) et 6-1 en demi-finales.

Zverev a bien maîtrisé un excellent serveur pour une deuxième journée de suite, lui qui a vaincu Milos Raonic (no 5) en quarts de finale, vendredi. Le joueur de 20 ans participera dimanche à une première finale dans un événement de la série Masters 1000.

L'Allemand s'est montré intraitable au service, n'offrant aucune balle de bris à Isner avant la manche ultime. L'Américain a bénéficié de trois occasions à ce chapitre dans le dernier tiers, mais sans succès.

Halep de retour en finale

Du côté des dames, Simona Halep (no 6) participera à une seconde finale en deux semaines. Elle a mis le grappin sur un laissez-passer pour le tour décisif grâce à une victoire de 7-5 et 6-1 contre Kiki Bertens (no 15).

La Roumaine tentera de décrocher un deuxième titre en huit jours, après sa consécration à Madrid, le 13 mai.

Halep a confirmé en Espagne et en Italie son excellente forme du moment sur la surface ocre. Elle sera assurément l'une des favorites à Roland-Garros, un endroit où elle a été finaliste en 2014.

Simona Halep Photo : La Presse canadienne/Ettore Ferrari

La quatrième joueuse mondiale a joué de manière méthodique au service, un contraste en comparaison avec Bertens. La Néerlandaise a d'ailleurs perdu la rencontre lorsqu'elle avait les balles en main, sur un sixième bris à ses dépens.

Bertens a commis 31 fautes directes contre seulement 9 pour Halep.

L'autre demi-finale a mis aux prises Garbine Muguruza (no 3) et Elina Svitolina (no 8). Cette dernière a profité de l'abandon de l'Espagnole après cinq jeux de la manche initiale pour poursuivre son chemin à Rome.

Svitolina était aux commandes 4-1 lorsque Muguruza a rangé sa raquette. La championne en titre des Internationaux de France a maintenant renoncé à terminer un match pour la quatrième fois depuis le début de la campagne.

Svitolina et Halep s'affronteront donc dimanche pour la couronne italienne.