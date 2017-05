Les Penguins redressent la barre contre les Sénateurs

Matt Murray a repoussé 24 rondelles à son premier départ depuis le 6 avril. Après avoir effectué 19 arrêts en relève à Marc-André Fleury mercredi, lors du troisième match, Murray a reçu la confiance de son entraîneur-chef Mike Sullivan.

La saison dernière, Sullivan avait aussi changé de gardien en pleine finale de l'Est, contre le Lightning de Tampa Bay. Fleury avait alors remplacé Murray lors du cinquième duel, mais les Penguins s'étaient inclinés.

Sidney Crosby a inscrit un but et une mention d'assistance. Les défenseurs Olli Maatta et Brian Dumoulin ont également fait bouger les cordages pour les Penguins, qui ont résisté à une poussée des Sénateurs en troisième période.

Jake Guentzel s'est fait complice de deux buts des siens.

Les hommes de Guy Boucher accusaient un retard de 3-0 avec deux minutes à jouer en deuxième période, mais Clarke MacArthur a marqué le premier but de sa troupe avant la fin de l'engagement.

Avec cinq minutes à écouler en troisième, Tom Pyatt a enfilé l'aiguille pour réduire l'avance des Penguins à 3-2.

Mais le score n'a plus bougé.

Craig Anderson a réalisé 32 arrêts dans la défaite.

Le cinquième duel aura lieu à Pittsburgh, dimanche à 15 h (HAE).