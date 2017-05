Thompson creuse l'écart au Championnat Kingsmill

La puissante cogneuse originaire de la Floride a réussi six oiselets et a évité les bogueys sur le parcours River du club Kingsmill. Sa ronde a été interrompue pendant une heure en raison de la pluie.

Piller a joué 67, terminant sa journée en alternant oiselets et bogueys sur ses quatre derniers trous. Elle est toujours à la recherche d'une première victoire sur le circuit de la LPGA.

La golfeuse no 1 au monde Lydia Ko fait partie du groupe suivant à -8 après une ronde de 67. Ko n'a pas signé de victoire depuis juillet dernier et elle tente d'empêcher So Yeon Ryu ou Ariya Jutanugarn de lui ravir sa couronne.

Ryu, qui a gagné l'ANA Inspiration, se retrouve à -5 après une ronde de 67. Jutanugarn est la championne en titre du tournoi et elle se retrouve à -3 après avoir elle aussi joué une ronde de 67.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a joué 70 et elle se retrouve à égalité au 40e rang à -2.

Alena Sharp, de Hamilton, a bouclé sa ronde en 70 coups pour aboutir à égalité au 52e rang -1.

Maude-Aimée Leblanc (75, cumulatif de +7), de Sherbrooke, et Jennifer Ha (76, cumulatif de +8), de Calgary, n'ont pas respecté le seuil de qualification.